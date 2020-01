Mientras la administración estatal no envíe el proyecto de mudanza de la Estrella de Puebla al Barrio de San Francisco, la Gerencia del Centro Histórico no aprobará la instalación de la súper estructura, advirtió la titular de la dependencia Graciela León Matamoros.

Reiteró que el plan de traslado deberá de cumplir con los requisitos para no dañar al Centro Histórico y cumplir así con el objetivo de la Gerencia.

El patrimonio debe conservarse y hasta cuando conozca los pormenores de esas acciones dará una opinión con conocimiento de causa.

Insistió que si el cambio de la Estrella de Puebla no agrupa las condiciones para evitar el comprometer ese perímetro histórico de la Angelópolis, los interesados deberán buscar otras opciones viables.

León Matamoros, subrayó que "nosotros tenemos" que defender el patrimonio, si no es posible que se coloque en San Francisco se deberá que transitar a un lugar donde no se afecte el patrimonio histórico, "estamos" por la defensa del patrimonio.

Recordó que tanto la UNESCO como el INAH, son las instancias que deben dar el visto bueno también; mientras, la dependencia, después de ese paso que obliga la ley del patrimonio histórico, otorga la factibilidad tanto de las obras menores y mayores, además de la opinión técnica que deberá cubrirse positivamente.

Bajo ese panorama, indicó que no puede opinar ese plan de traslado si reúne o no las características técnicas porque no tiene en sus manos la propuesta del traslado de la noria de la zona de Angelópolis al Centro Histórico.

“No puedo decir sí o no, no me han dado el proyecto", pero se necesita conocer cuál es el espacio que debe tratarse de manera adecuada, profunda, porque el Centro Histórico, tiene características particulares como subsuelo fangoso en esa zona, si no se cumple con las normas y diagnóstico cualquier proyecto puede afectar las casas de ese segmento.