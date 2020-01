Con la finalidad de dialogar e intercambiar conocimientos en pediatría, del 5 al 8 de febrero, el Hospital Ángeles Puebla reunirá a pediatras, médicos generales, estudiantes –de Puebla, México y el mundo- quienes escucharán a diversos ponentes de hospitales y universidades de Estados Unidos e Inglaterra.

Al respecto el doctor Sergio Assia Robles, jefe de la división de pediatría del Hospital Ángeles detalló que en esta XII edición se darán 30 conferencias, distribuidas en seis módulos, así como seis talleres, además enfatizó que este curso internacional cuenta con valor curricular avalado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, el Colegio de Pediatría del Estado de Puebla y la Confederación Nacional de Pediatría.

Agregó que las conferencias serán impartidas por 22 profesores extranjeros y entre los temas que se abordarán se encuentra la cardiología, trasplante, problemas gastrointestinales, “Aquí hay cierta competencia porque son instituciones de mucho renombre internacional, aquí traen lo que quieren presumir, por ello son muchos temas”.

#Ahora El doctor, @sergioassia, jefe de la división de pediatría del @HospAngelesPue invita al XII curso internacional de pediatría. 🏥



Participarán pediatras, médicos generales e incluso estudiantes de México, Estados Unidos y Europa.



Vía @dulcefer12 📹 pic.twitter.com/6JGTMCwV0m — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 29, 2020

En lo que respecta al curso, este tendrá dos modalidades, presencial y en línea, por lo que los interesados que no puedan asistir a las instalaciones del Hospital Ángeles –avenida Kleper 2143, Unidad Territorial Atlixcáyotl- podrán ver las conferencias a través de sus dispositivos electrónicos.

Al respecto, Diana Elizabeth Assia Zamora, coordinadora del encuentro, expuso que en este XII Curso Internacional de Pediatría, se compartirán los temas de investigación más actuales en los que trabajan los especialistas de Inglaterra y Estados Unidos.

“No es el tema clásico que vas a encontrar en cualquier lugar, sino son lo que están trabajando (los especialistas) ellos, lo que están investigando para compartir”, manifestó la doctora del Hospital Ángeles.

Enfatizaron que estas 30 conferencias se impartirán en español, pero además estás charlas no tienen intereses comerciales, “ninguna de las pláticas está patrocinada, entonces esto le da una ventaja sobre muchos cursos que se imparten en el país”.

Por su parte, Carlos Anzures Aguilar, pediatra y coordinador general del encuentro explicó que este es un evento único a nivel nacional e internacional, ya que reúne a los mejores hospitales de la unión americana, “son valores hispanoamericanos (…) es una elite de hospitales”.

Los costos para participar en el XII Curso Internacional de Pediatría es de 3 mil 500 pesos –este costo incluye el acceso a los cinco talleres- mientras que el curso en línea cuesta mil 500 pesos, -este último no incluye el acceso a los talleres-.

En conferencia de prensa destacaron que esperan la participación de cerca de 300 personas que se darán cita los cuatro días en el Hospital Ángeles, mientras que en línea no existe cupo pero también esperan una amplia participación.

Cabe destacar que durante la ceremonia inaugural se hará un homenaje de reconocimiento a las instituciones que apoyan a la realización de este evento, se resaltará la trayectoria en la enseñanza y la investigación.

Participan: American Academy of Pediatrics Office of International Affairs, Texas Children’s Hospital International Services Baylor College of Medicine, Boston Children´s Hospital, The Children’s Hospital of Pittsburg of UPMC, por mencionar solo algunas.