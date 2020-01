La planeación y construcción de transporte colectivo no debe frenarse, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien no descartó ejecutar un proyecto de tren ligero que conecte a los municipios de la zona metropolitana, especialmente porque el número de población ya lo demanda, pues aquí se concentrarían al menos 3 millones de habitantes.

Sin embargo, el mandatario local refirió que este proyecto sería de mucho análisis, especialmente porque Puebla enfrenta una deuda millonaria de 44 mil millones de pesos, la su gobierno ha ido pagando de forma paulatina y que heredó Rafael Moreno Valle Rosas.

En principio, el mandatario local dijo que la deuda que citó no incluye a las líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), obras que están siendo auditadas y de las que se rendirá un informe para esclarecer dudas.

El mandatario local dijo que después de que se lleve a cabo un análisis profundo de las finanzas y el contexto de la zona metropolitana para mejorar la movilidad de las miles de personas quienes habitan y quienes visitan estas demarcaciones, entonces determinará si va un proyecto de tres ligero.

“Ruta como muchos de los proyectos de los anteriores gobiernos se ejecutó con una enorme corrupción, que apenas será motivo de informe y esclarecimiento, cuando hablo de 44 mil millones de pesos es sin RUTA 1,2 y 3, apenas viene lo que es obligaciones de pago para el tema de ruta. Una ciudad como Puebla ya no puede parar en sus sistemas de transporte colectivo, solo que nos dejaron un gobierno que por fastuosidad tiene hoy una presión de gasto enorme para pagar las obras que ustedes conocen”, dijo el mandatario local.

Los municipios de la zona metropolitana son Puebla, San Andrés, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, Amozoc y Ocoyucan, pero además, Puebla es una de las entidades más importantes a las que vienen miles de visitantes, por ello es que se consideraría un nuevo sistema de transporte.

“Tiene que tener una planeación y no pueden detenerse los temas de transporte. El transporte colectivo no puede ser solo de combis y de microbuses sino de transporte colectivo, masivo, claro que vamos a seguir en eso, pero vamos a ir limpiando cosas pero no vamos a detener la planeación y construcción de transporte masivo. Yo no descartaría en ningún momento el tema de un tren ligero para conectar a los centros urbanos de esta zona metropolitana y no quiero hablar de metros, si debemos 44 mil millones de pesos”, dijo el mandatario local.

En Puebla, circulan más de 12 mil unidades del transporte público, las que resultan insuficientes para atender a la población, ya que hay zonas a las que no entran las unidades, pero además los usuarios de las tres líneas de RUTA se quejan por la falta de unidades y calidad en el servicio.

Si se genera contaminación, Barbosa suspenderá obra en Juan C. Bonilla

Por otra parte, Barbosa Huerta anunció que, de comprobarse que el proyecto pluvial de Ciudad Textil, en Zacatepec en Juan C. Bonilla, contamina esta obra será suspendida.

En conferencia de prensa, el mandatario local detalló que a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se elabora un estudio el cual detallará el impacto ambiental y en el caso de que impacte de forma negativa al Río Metlapala, la obra que se desarrollará será suspendida.

Detalló que la obra se inició en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, pero quedó solo al 30 por ciento de su avance; sin embargo por el impacto ambiental los habitantes de aquella demarcación se inconformaron, por lo que se realizan los estudios correspondientes para que su gobierno emita un dictamen.

Respecto al encarcelamiento de Miguel López Vega, el mandatario local rechazó que se trate de un preso político, pero además deslindó al gobierno del estado de cualquier denuncia en contra del activista y locutor de una estación comunitaria, por el contrario su equipo jurídico ésta asesorando el tema para que obtenga su libertad.

El mandatario local manifestó respeto a los familiares del activista; en cambio pidió que los partidos políticos no intervengan en un asunto que desconocen, incluso recordó que el activista agredió al presidente municipal de aquella demarcación con huevos, pero además quemó un vehículo.

“Si estoy interesado en que obtenga su libertad, hay un procedimiento que esta en curso para que lo obtenga”, en este orden, comentó que este mismo jueves Miguel López podría obtener su libertad.