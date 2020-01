El programa Monitor Vial que en breve dará inicio, a través de 157 radares de monitoreo, no es un programa recaudatorio, afirmó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien explicó que se trata de un esquema de seguridad tanto vial como de prevención y atención del delito.



En conferencia de prensa, la funcionaria estatal explicó que mensualmente la empresa Intecproof recibirá 17 millones de pesos si se alcanzan 380 mil infracciones, mientras que la ubicación de los 157 radares corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal definirlo, por estrategia.



La funcionaria estatal precisó que, además de otorgar un servicio de infracción, los dispositivos fijos a instalarse cuentan con un paquete integral de tecnología que considera sistemas de control vehicular y de detección de vehículos buscados a través de la matrícula.



"Nosotros lo que detectamos es que en el contrato anterior se cobraba conforme a multa cobrada y se procesaba y teníamos poca capacidad para procesar las multas, ahora se estableció un mínimo, se hizo un estudio vial, se están poniendo 380 mil evidencias, estas evidencias si la empresa llega al menos al monto se le paga una mensualidad, si no llega al monto de las 380 mil no se le paga ni un peso, por 157 radares, más los dos software más el control vehicular, tendría un total de 17 millones mensuales por 380 mil multas como mínimo", refirió.



Aseguró que con el uso de la tecnología se atenderán las demandas de las y los ciudadanos en materia de seguridad, tanto vial como de delitos, incluso se ejemplificó que cuando circule un vehículo robado se identificará, incluso si éste es usado por los hampones para cometer otros ilícitos.

"Estamos invirtiendo en rehabilitar, reparar las vialidades y es posible costos adicionales, si la gente no infracción a no vamos a pagar fotomultas y si infracción a es una recaudación que por su puesto nosotros no queremos recaudar, lo que queremos es que haya una buena conducta vial, que haya menos accidentes porque por eso salvamos vidas", refirió.



La funcionaria explicó que la empresa responsable del programa monitor vial se comprometió a llevar un paquete integral que es 10 veces más grande que el anterior sistema de fotomulta y con ello se podrán identificar a los vehículos que circulan, tanto del transporte público como particular.

Canje de placas otra estrategia de seguridad

Por otra parte, tanto la funcionaria estatal como el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informaron que el canje de placas no se trata de un programa recaudatorio, pues se trata de tener un padrón real de vehículos, como una estrategia de seguridad.



El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, explicó que los automovilistas quienes reemplacaron el año pasado no volverán a pagar solo canjearán su placa sin costo; en tanto que, el costo por nuevas placas de 965 pesos, dijo es un costo accesible para las y los ciudadanos.



Por el concepto del programa de reemplacamiento, las autoridades confirmaron que se pretende una recaudación de 500 millones de pesos, ingresos que serán ocupados para el rubro de seguridad, pues éste es un reclamo social.



En Puebla, de acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas circulan un millón 300 mil automóviles, aunque se necesita tener certeza del número y con ello tener conocimiento quienes son los dueños, en el caso de que las unidades sean ocupadas para cometer delitos para entonces enfrentar este problema.