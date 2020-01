Con la obra “Mis Bobul Gomers” escrita y dirigida por Jesús Rojas, la compañía Gaudenti Teatro de las egresadas UDLAP Ana Paula Martínez y Paloma Mantilla junto con Christopher Bulle Goyri, Miguel Espinosa y Gacel del Pino, fue seleccionada para representar al estado de Puebla en la 40 Muestra Nacional de Teatro.

En noviembre de 2019, se llevó a cabo la Muestra Nacional de Teatro en la ciudad de Colima en el Teatro Hidalgo, siendo este uno de los escaparates más importantes a nivel nacional, el cual reunió a compañías de teatro de todo el país, mostrando más de 20 puestas en escena.

Esta muestra fue posible gracias al trabajo realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura de Colima y con el apoyo de la Universidad de Colima, convirtiéndose en un espacio que fortaleció esta práctica artística, así como el intercambio y diálogo en torno a temas de urgencia como la violencia, perspectiva de género, la migración, entre otros.

“Mis Bobul Gomers” está escrita y dirigida por Jesús Rojas y cuenta con la actuación del dramaturgo y la actriz María Fernanda López, acompañados por la música de Aldo Obregón.

En esta puesta de 60 minutos, los actores narran la historia de Alma y Adán, quienes se conocieron en Achotal, un pueblito de Veracruz en 1996.

En aquellos años su amor circulaba entre miradas y cartas a distancia. Aunque su relación se mantuvo estable por muchos años, los tiempos cambiaron y ese amor que pudo durar décadas fue alcanzado por un presente violento y gris en el que cualquier persona puede desaparecer de la noche a la mañana.

“La obra la escribí porque había un concurso de dramaturgia en Cholula, en este espacio requerían una obra que enalteciera las costumbres mexicanas, entonces empecé a escribir una que tratara sobre pirámides, pero tenía muchísimas cosas que investigar para poder construir la historia y me di cuenta que no iba a tener suficiente tiempo para terminarla, así que, cuando iba manejando, la historia me cayó como estornudo. Todo lo que pasa en la obra está basado en hechos reales, excepto el final, yo guardé las cartas de Alma desde 1996 y de ahí empecé la escritura”, explicó en entrevista, Jesús Rojas director de la obra.

“Mis Bobul Gomers” ha tenido varias temporadas de gran éxito, previamente a la muestra se presentó por primera vez en Puro Drama, espacio independiente creado por la compañía de teatro Gaudenti, resultando siempre un éxito con cada persona que la presenció, gracias a su sencillez y originalidad. logrando enganchar al público. Por su parte, Ana Paula Martínez, egresada UDLAP, comentó que esta obra ha sido muy importante para la compañía, “habla de una realidad que sucede a nivel general, estamos viviendo una crisis de violencia y creo que también eso ayuda mucho a conectar con el público, es una obra muy honesta porque su forma de expresarse es muy natural, nos habla sobre la violencia y también sobre saber aprovechar el momento”, explicó.

Finalmente, y gracias al arduo trabajo de la compañía, así como de Jesús Rojas y María Fernanda, al arranque del 2020 la obra se logró presentar en el Teatro La Capilla en Ciudad de México, un espacio que recibe obras a través de un selecto proceso de selección, ahí se presentó una corta temporada de tres funciones.