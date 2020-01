"Se equivoca" el Movimiento Antorchista, ante las intimidaciones en contra del gobierno del estado advirtió, Miguel Barbosa, quien deslindó a su administración de estar detrás de la decisión del Instituto Electoral del Estado (IEE) el que frenó el proceso de registro de esta organización como partido político y les recomendó que acudan a los tribunales a impugnar.

Entrevistado en Teziutlán, el mandatario dijo no temer a las movilizaciones que realizarán integrantes de esta organización que encabeza Aquiles Córdova Moran, pues dijo que "cada quien es responsable de los hechos que cometan, si Antorcha piensa que nos puede amenazar se equivoca, dijo que se me va aparecer el Diablo, yo digo que el Diablo no existe, a ellos se les va aparecer la ley. Hay que temerle a dos entes: a la Ley y a Dios", sentenció.

El gobernador dijo que como cada martes ciudadano se abrirán las puertas a los ciudadanos quienes le soliciten su apoyo, por lo que no teme a las amenazas del Movimiento Antorchista, quienes lo acusaron de estar detrás de la negativa de registro como partido político ante el Instituto Electoral.

Puntualizó que los tiempos en los que el gobierno intervenía en las decisiones de partidos políticos quedaron atrás, por lo que este asunto corresponde exclusivamente al Instituto Electoral del Estado y en su caso corresponderá resolverlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Seguramente van hacer movilizaciones, ellos tienen derecho impugnar la resolución del IEE que no fue decisión del Ejecutivo, fue decisión del Instituto Electoral del Estado y tienen derecho a impugnarla ante el Tribunal Electoral del Estado y contra lo que resuelva el Tribunal Electoral del Estado se puede ir a la Sala Regional, tienen una serie de instancias, no sé por qué pensaban que dependía de mí y lanzaron amenazas, no, que ya pierdan esa idea de que a los gobiernos anteriores los amenazaron, los presionaron, les sacaron permisos, concesiones,, le solapan todo. Yo los trato con respeto y colaboración, pero solo eso, se acabo eso de violar la ley", refirió.

En el contexto electoral, el gobernador, puntualizó que a él le interesa que uno de los sellos de su gobierno sea la nueva regionalización del estado, esto incluirá la nueva distritación electoral local, que en breve propondrá al Poder Legislativo.

Este viernes, el grupo Antorchista se plantó en las oficinas del órgano electoral local en donde presentaron la documentación para ser considerados como un nuevo partido político, esto luego de que consejeros frenarán el proceso de registro.

Las oficinas del IEE se encontraron resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues el grupo Antorchista llegó con decenas de personas.

Proyecto pluvial en Juan C. Bonilla quedó cancelado

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa, informó que el proyecto pluvial de Juan C. Bonilla quedó suspendido hasta que la Secretaría del Medio Ambiente emita el resultado de un estudio de impacto ambiental.

Refirió que el problema fue que este Parque Industrial fue construido sin el drenaje, pues el dinero que se destinó a esta obra no fue entregado, es decir, además de que hay documentación irregular, tema que fue iniciado en el gobierno de José Antonio Gali Fayad.

"Cuando hicieron el parque industrial no le pusieron drenaje, por eso ahora las empresas o tienen en donde descargar, ya lo descubrimos, ya lo encontramos, pero la solución final tiene que ser que ese parque industrial tenga su propio drenaje como debió haber sido, corrupción, corrupción y corrupción. La responsabilidad es del gobierno que los entregó, claro que hay responsabilidades de muchas índoles, haber entregado el importe de una obra que no estaba concluida, haber falsificado actas tiene responsabilidades, pero hoy tenemos que resolver el problema de a dónde descargan sus drenajes todas las empresas en ese parque industrial", señaló el mandatario local.

Desde el jueves, la Secretaría del Medio Ambiente que encabeza Beatriz Manrique Guevara informó que esta obra quedó clausurada, hasta que se tenga un estudio real del impacto ambiental.

Anuncia construcción de autopista Teziutlán -Martínez de la Torre

El gobernador anunció la construcción de la autopista Teziutlán-Martínez de la Torre, la que tendrá un costo de dos mil millones de pesos, que tiene como principal objetivo que los productores de esa región puedan transportar sus productos del campo, además de que este será un proyecto de movilidad importante en esta zona, así en 30 minutos se podrá llegar hasta el puerto de Veracruz.

Durante la entrega de apoyos para el campo en Teziutlán, el gobernador refirió que ya tiene inversionistas interesados en este proyecto; sin embargo, éste se entregará por medio de licitaciones, obedeciendo convocatorias que en su momento emita la Secretaría de Administración.

"La prolongación autopista Martínez de la Torre, va muy avanzado, eso permitirá poder conectarse y mejorar las condiciones de seguridad pública y el desarrollo económico de esta región. Ya lo tenemos en marcha, ya están los inversionistas que quieren venir a invertir en esa concesión, ya tenemos la fórmula para poder hacerlo. Es un año de mucha estrechez en las finanzas públicas y tenemos que idear el financiamiento y fondeo de los grandes obras de infraestructura, 2 mil millones de pesos", informó.

Esta nueva carretera provocará que quienes viajen en este tramo se hagan 30 minutos al puerto de Veracruz, lo que beneficiará el desarrollo económico de aquella región del estad.

Entregan 93 millones de pesos para beneficio del campo poblano

En Teziutlán, el mandatario local entregó 93 millones de pesos en apoyos para beneficio del campo poblano, con ello 3 mil 321 productores serán beneficiados, quienes sembrarán en 4 mil 886 hectáreas de café, cítricos, plátano, pimienta, manzanas, pero además se beneficiarán por medio de bovinos, leche y otros productos del campo.

Con estas acciones se benefician a 34 municipios de aquella región del estado, quienes reclamaban más apoyos para el campo, ya que durante los últimos Díez años fueron olvidados, en este sentido se recordó que la presente administración destinó un presupuesto de mil 600 millones de pesos para este rubro.