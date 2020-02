Mientras la responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María de Lourdes Rosales Martínez presentaba su plan anual de trabajo 2020, los regidores de Morena Jorge Iván Camacho Mendoza y PAN Enrique Guevara Montiel se enfrentaron álgidamente por los pobres resultados alcanzados en seguridad después de un año de gobierno.

La acalorada discusión comenzó cuando el morenista recordó que las anteriores administraciones toleraron la inseguridad y obviamente se incrementó sin control, como lo evidenciaron el aumento de extorsiones, secuestros, asesinatos, feminicidios, además de contribuir en el fortalecimiento de los grupos de la mafia.

Acentuó que las gestiones panistas se dedicaron a despilfarrar los recursos en obras suntuosas y no a incidir en las verdaderas necesidades de los poblanos.

“El tema de la inseguridad fue maquillado y aparentaron que en Puebla no sucedía nada, y lo único que demuestran, se nota, es que están desesperados, el proceso del 2021 está a la vuelta”.

Dijo que también los índices de delitos se incrementaron porque Eduardo Rivera no pudo defender la seguridad cuando Rafael Moreno Valle les retiró dos mil policías, pero omitió indicar que fue Rivera Pérez quien implementó la Academia de Policía en respuesta a la determinación del exgobernador para evitar un conflicto mayor.

“Yo celebro ante este contexto, la firma del acuerdo de seguridad con el gobernador y se sienten las bases, no se preocupen en Puebla se sientan las bases para una ciudad segura en la capital y el estado”, añadiendo que el PAN ya está en campaña.

La respuesta del regidor del PAN, Enrique Guevara fue fulminante al responder que la incapacidad mental de los morenistas no da para contribuir mínimamente en disminuir la inseguridad con todo y reinar en los tres órdenes de gobierno.

Además indicó que esas acusaciones morenistas causan hilaridad porque después de poco más de 365 días de mal gobierno únicamente dan excusas, que los ciudadanos de Puebla ya están hartos de escuchar de la autoridad que no tiene la mínima idea de trabajar.

“La realidad es hoy, la gente se siente lastimada por los asaltos, por as muertes, eso es la realidad, es lo de hoy; que ellos lo hicieron, que era mi partido, no tengo problema, que se sancione, pero actúen los nuevos que tienen más de un año; no tienen la capacidad de actuar, prefieren argumentar las cosas del pasado”, subrayó.

Irónicamente indicó que espera que Iván Camacho tenga las cualidades para alcanzar a ser diputado federal para que baje recursos a Puebla y se ponga realmente a trabajar en beneficio de los poblanos.

La realidad en Puebla son los muertos que aparecen a cada rato, acentuó, “al final de cuentas no tengo problema, pero ustedes están gobernando”.

Subrayó que los morenistas no tienen respeto a los ciudadanos, al recomendar a Camacho Mendoza seguir cerrando los ojos y haciendo lo que no quieren ver.