Esta tarde se celebrará el Super Bowl en su edición número 54 y de acuerdo con Bilboard, los representantes del género urbano J Balvin y Bad Bunny serán los invitados sorpresa en el show de medio tiempo que realizarán Jennifer Lopez y Shakira.

La página especializada en música informó que los también referentes del reggaeton participarán en los doce minutos que tendrá el espectáculo en el Hard Rock Stadium de Miami.

De acuerdo con las cantantes latinas, en el show del medio tiempo buscarán hacer una inclusión a la cultura latina.

Las fuentes de la revista expusieron que Bad Bunny interpretará ‘I Like it Like That’ con Shakira y un fragmento de ‘Chantaje’, mientras que el colombiano cantará ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’ con JLo.

Hasta el momento, la lista de invitados y el repertorio de canciones para el show de medio tiempo no ha sido revelado, por lo que las cantantes prometieron un espectáculo sin precedentes.

"Somos artistas latinas, tenemos ese sabor. Es excitante y algo nuevo que nunca se ha visto en el Super Bowl”

La NFL informó esta semana que la cantante designada para entonar el Himno Nacional será Demi Lovato.

Finalmente, el comisionado de la NFL Roger Goodell informó que le rendirán un homenaje al fallecido exbasquetbolista de Los Lakers, Kobe Bryant, quien falleció la pasada tras sufrir un accidente aéreo en Calabasas, California.