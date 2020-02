El gobernador, Miguel Barbosa, solicitará al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el aporte de recursos con el objetivo de rehabilitar los 11 mil 300 kilómetros de red carretera.

El mandatario local propone que la inversión sea dos por uno, es decir, que la federación aporte dos pesos y el estado uno para concretar este proyecto.



Como lo prometió en campaña y ante la petición reiterada de los ciudadanos para mejorar los caminos y carreteras, el mandatario local dijo que en febrero, cuando sea la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con los gobernadores de Morena se realizará la petición, pues se trata de una inversión fuerte.



"El proyecto carretero ya lo tengo hablado con él, tenemos todo un plan, ese plan incluye los caminos de todo el estado, le voy hacer un ofrecimiento de que ponga dos pesos y yo pongo uno, así vamos formando un fondo, una bolsa de la que vamos a iré haciendo caminos, de la forma de entregar recursos a los municipios", dijo el mandatario local.



El mandatario local dijo que la idea es poner concreto hidráulico, ya que este modelo funcionaría, especialmente en las comunidades más alejadas y con más altos índices de pobreza, con el objetivo de que los habitantes de esas demarcaciones puedan tener más oportunidades y crecimiento económico.



"Cuando hablamos de dos pesos un peso es de caminos, concreto hidráulico que es lo que se ofreció desde campaña, es parte de un modelo que está funcionando en comunidades pobres y vamos a entrarle a Puebla. Tengo un proyecto de 18 mil millones de pesos que siempre será insuficiente, que lo tenemos que desarrollar en cinco años, tendrá, si es posible para los siguientes gobiernos solo será el mantenimiento", dijo el gobernador.



El pasado viernes, el mandatario local anunció la autopista de Teziutlán a Martinez de la Torre, en la que se invertirán dos mil millones de pesos, pero informó que este es un proyecto independiente a los caminos y carreteras estatales.

Barbosa Huerta señaló que al mejorar los caminos, las familias tendrán más oportunidades de desarrollo económico, pues mucha gente que se dedica al campo o al comercio podrá trasladar sus mercancías de forma más rápida y segura.



Durante la campaña electoral, el gobernador recibió peticiones de mejora de la red carretera, especialmente en la Sierra Norte y en la Mixteca poblana, por ello es que el mandatario afirmó que ésta será una petición principal al presidente de México.

Invertirá gobierno de Miguel Barbosa en una nueva Plaza de Toros y un Palenque

Aunque sin anunciar la inversión, el gobernador, adelantó que será construida una nueva Plaza de Toros y un Palenque, pero además dignificará la Feria de Puebla pues se recuperará su tradición, cultura y el arte de la entidad.



El gobernador dijo que éste proyecto atraerá al turismo no sólo local y nacional sino al internacional, pues afirmó que durante los últimos años, la Feria de Puebla dejó la tradición, pero además se volvió poco accesible a las familias poblanas.



Y aunque este proyecto no iniciará antes de que arranque la Feria de Puebla 2020, por la falta de tiempo, señaló que ya se planea y la licitación para este tema será abierto y transparente, así afirmó que "el Palenque ya no será de palitos y tablitas", puntualizó.



"Será la construcción y, en dos semanas les van a presentar el proyecto de lo que será la gran Feria de Puebla, con un cartel de toros, un cartel de gallos de Palenque, un teatro de Puebla, artesanía, no la chalupera. Será una feria que lleve eventos a todo el estado al mismo tiempo, inmediatamente después empezaremos a construir el foso de lo que será la Plaza de Toros y un Palenque no como el que está ahora, no de palitos y tablitas", refirió.



La zona de Los Fuertes será el sitio idóneo para la construcción de este proyecto; sin embargo, por medio de las dependencias de infraestructura, de cultura y turismo se concretará un proyecto acorde a la gran cultura y arte de la entidad.