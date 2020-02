Consejeros de Morena en Puebla exigen la reestructuración en el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y la remoción del delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, ya que su trabajo ha sido "gris" y solo ha demostrado que el partido "ha estado inexistente", pues no hay posturas ni de forma crítica ni de defensa a la problemática social en el estado y a las decisiones de los gobiernos federal, estatal y municipales, emanados de la coalición "Juntos Haremos Historia".

En entrevista con Intolerancia Diario, Pablo Salazar Vicentello, refirió que así como a nivel nacional se realizó una reestructuración del partido -al hacer los nombramientos de las carteras vacías en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), como el caso de la presidencia nacional con el nombramiento de un dirigente interino ante la ausencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando se fue como candidato a la presidencia de la República-, en Puebla se debe realizar la misma acción.

Señaló que mientras otros partidos políticos constantemente salen atacar de forma mediática a los gobiernos emanados de "Juntos Haremos Historia", en Morena, el trabajo de aire es inexistente al igual que el trabajo territorial, al no tener un poder de convocatoria para unificar a los morenistas en favor de la defensa de los proyectos que ha abanderado este partido político desde su fundación.

"El partido en Puebla ha estado prácticamente inexistente, no hay nadie en la dirigencia que hoy está asignada por el CEN, me refiero a Mario Bracamonte, nunca sale a dar una postura respecto a la alza de la tarifa del transporte público, al tema del agua, al tema de municipios que no están funcionando como deberíamos, ha hecho falta una dirigencia del estado de Morena y que haga que el partido permanezca en el sito donde debe de estar, porque es el partido que gobierna el estado", refirió Pablo Salazar.

El consejero nacional de Morena refirió que es urgente que en Puebla sea el Consejo Estatal el que determine a un nuevo dirigente interino, es decir, que ante la ausencia de Gabriel Biestro Mednilla, quien dejó esta posición para asumir la diputación por la vía de representación proporcional, es necesario que se defina a un presidente interino y se elimine la figura de un delegado con funciones de presidente.

"Yo creo que lo que es inminente y necesario es la remoción de Mario Bracamonte, es algo que Morena en Puebla requiere, necesita, no el edificio que comentó el otro día que ya compró para Puebla, eso no es lo que requerimos. Queremos que el Consejo Estatal nombre a un dirigente interino y que éste se haga cargo de las asambleas distritales", dijo.

En la víspera de las asambleas distritales para la renovación de las dirigencias de Morena, tanto nacional como estatales, el consejero morenista señaló que es urgente que un presidente interino con más cercanía con la militancia y que entienda de la estructura orgánica y estatutos de este partido se haga responsable de la organización, pues afirmó que el año pasado la organización de las asambleas fue responsabilidad de Bracamonte González y fueron un fracaso.

"Queremos asambleas justas en los distritos de todo el país y que sean con piso parejo para todos, sin brotes de violencia que tuvimos en el año pasado. Las asambleas del año pasado corrieron a cargo de Mario Bracamonte y no fueron capaces de revisar los espacios donde se llevaron a cabo las asambleas", dijo.

No hubo remoción de Yeidckol Polensky, ella sigue siendo secretaria

Ante los nombramientos que se llevaron a cabo en el Congreso Nacional, el consejero nacional de Morena, Pablo Salazar Vicentello, aclaró que Yeidckol Polensky no fue removida de su cargo, ya que ella sigue siendo secretaría general, cartera que le fue asignada en 2015.

En este orden señaló que el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuéllar es legal, a pesar de la impugnación promovida por la secretaria general, pues dijo que en el Congreso Nacional se acordó nombrar a los titulares de las carteras faltantes.

En este contexto, ante la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ocupó la presidencia de Morena y quien participó como candidato a la Presidencia de la República, este cargo estaba libre, por lo tanto el nombramiento de Ramírez Cuéllar es legítimo, pues Polensky solo fue nombrada en su mismo cargo como secretaria general del partido con funciones de presidenta.

"Logramos el quórum, logramos más de mil 300 congresistas, el de empezar a proponer a gente que estuviera provisionalmente hasta que se realicen las nuevas asambleas en el estado, para llenar esos huecos de alcaldes, senadores, que trabajan en los gobiernos y que ya no están más en el CEN que se Eligio en 2015, esas carteras, en el caso de la presidencia, el ingeniero Alfonso Ramírez Cuéllar, fue unánime y al final ni siquiera hubo necesidad de votación y él quedó como presidente del partido, algunas notas dicen que se removió a Yeidckol Polensky, claro que no, porque ella sigue siendo secretaría general que es por lo que fue votada en 2015 para esa secretaría", explicó.

En este orden, dijo que en un periodo de cuatro meses la actual dirigencia tendrá que organizar las asambleas distritales con el objetivo de que haya renovación en los órganos de dirección nacional y estatales y con ello refrendar el triunfo de Morena y sus aliados en 2021, para entonces continuar con el proceso de transformación del país, cuyo principal objetivo para crecer es el combate a la corrupción.