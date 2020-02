Este fin de semana la Liga MX dio a conocer en su página oficial que llevó a cabo una reunión con el Club Puebla para garantizar la seguridad de los aficionados que asistan este 4 de febrero al Estadio Cuauhtémoc para disfrutar del partido que tendrán frente a las Águilas del América, partido pendiente que corresponde a la jornada 1 del Torneo Clausura 2020.

La Liga MX explicó a través de su página oficial que tras llevar a cabo esta reunión, se tomó la medida de la presencia de 500 elementos de la Policía Municipal y Estatal en la zona del Coloso de las Maravillas.

Las autoridades de los dos niveles de gobierno realizarán un operativo desde las 15:00 horas en los alrededores del estadio.

La Liga MX estimó que para este partido habrá una entrada aproximada de 25 mil personas, es decir, poco más de la mitad de su capacidad.

Por su parte, el Club Puebla informó en sus redes sociales que las puertas del Estadio Cuauhtémoc se abrirán desde las 18:00 horas, mientras que el pitazo inicial será a las 20:30 horas.

