El próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser profesional en su función, capaz de llevar los asuntos técnicos y jurídicos, y honesto, con este perfil el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, definirá a la terna para que el pleno del Congreso del Estado vote por quién ocupará el cargo por los próximos siete años.

En entrevista, el gobernador, afirmó que no tiene favoritos, a pesar de que en reiteradas ocasiones ha manifestado su respeto a la labor que como encargado de despacho desempeña Gilberto Higuera Bernal.

Señaló que al final será el pleno del Congreso del Estado el que defina al titular de una de las instituciones más importantes, y por su parte él revisará los perfiles de cada uno de los 13 aspirantes quienes fueron avalados por el Poder Legislativo.

“Su profesionalismo en la función, su capacidad técnica jurídica y su honestidad, son tres cosas fundamentales, porque por cierto, presentaremos una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en un capítulo muy fuerte sobre el combate a la corrupción. Sin duda capacitación, movimientos, rotaciones permanentes, denuncias anónimas de todo lo que implica el manejo de lo que es el manejo de la procuración de justicia”, refirió.

La lista de las trece personas son José Héctor Carreón, José Miguel Arriaga, Francisco Cabrera, Gabriel Hernández, Luis Hidalgo, Othón Balleres, Guadalupe González, Maricela Pichón, José Martín Ramírez, Gilberto Higuera Bernal, José Carlos Andrés Lerín, Abdiel Lozano, así como Celia Pérez, de entre quienes saldrá una terna que vote el pleno del Congreso del Estado, la siguiente semana.

Arrancan operativos en zona metropolitana

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, anunció que los resultados de las acciones coordinadas entre autoridades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales en la zona metropolitana han dado resultados positivos.

En entrevista, el jefe del Poder Ejecutivo local informó que al arranque de las acciones se han logrado prevenir y detener delitos del fuero común, incluso ya hay personas puestas a disposición del Ministerio Público.

“Ayer detectamos y tenemos varias puestas a disposición, droga en las calles, un arma apenas y vamos a estar presentes en toda la cotidianidad de las personas en la zona conurbada para poder reestablecer la confianza, la seguridad y quitar el miedo, estamos trabajando ya, ayer fue el primer día de los operativos que son entre la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policías Ministeriales, rondines de Sedena, como lo dijimos”, señaló.

Estas acciones se refuerzan con el plan de seguridad que se lleva a cabo, pues el mandatario local dijo que como resultado de la reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, las acciones de seguridad se reforzarán, por medio de la coordinación entre las autoridades.

Foto: Cristopher Damián

Señaló que cada entidad tiene su mapa delictivo y reiteró que en Puebla se continuarán las acciones para combatir, además de los delitos del fuero común, el robo a trenes, en carreteras y el robo a hidrocarburos.

“Necesitamos mucha más coordinación, pero lo que tenemos aquí en los tres órdenes de gobierno es lo que tenemos para combatir al crimen y para reestablecer la seguridad, no estoy hablando que fui yo a pedir más estado de fuerza para la Guardia Nacional, para Sedena, no, es simplemente intercambio y comunicación, no hablamos de financiamiento de los reclusorios, así es que fue iniciar un proceso de comunicación, entre el Gabinete de Seguridad y cada estado”, dijo el mandatario local.

Refirió que todos los días se estará emitiendo, como hasta ahora con las reuniones del gabinete de seguridad con el objetivo de analizar los resultados de la coordinación y operativos que se están realizando en la entidad.

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, avaló la reforma constitucional que concretó el Poder Legislativo para evitar la condonación de impuestos, pues su gobierno no tiene la intención de favorecer a nadie.