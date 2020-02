El artista y académico de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Arias fue reconocido por el círculo de Críticos de Arte de Chile por su muestra “La trama (auto)biográfica”, albergada en el Museo de Artes Visuales (MAVI), en Santiago de Chile, durante el año pasado.

A casi dos décadas después de no haber expuesto en su tierra, el artista chileno Carlos Arias llevó la muestra curada por la doctora Cynthia Francica, la cual reunió una selección de piezas producidas desde 1994, dejando un total de 16 obras que, durante su exposición, el público pudo disfrutar. Desde 2001, su natal Chile no había recibido una muestra tan imponente como la realizada en 2019, la cual, recibió grandes críticas entre las que resaltan las de Waldemar Sommer, Nelly Richard y diversos espacios periodísticos y artísticos, cerrando con broche de oro con el premio consagratorio del Círculo de Críticos de Arte de Chile, “estoy muy contento porque fue regresar con la puerta ancha, regresar bien” declaró el académico de la UDLAP.

Este selecto grupo, reconocido por su crítica conservadora, está conformado por importantes especialistas de distintos medios, es una agrupación fundada en 1955 y en el ambiente cultural chileno se encargan de reconocer a lo mejor mostrado en áreas como artes visuales, cine, danza, ópera y teatro. Los premios fueron otorgados el pasado 11 de enero de 2020 en el Centro Cultural de Las Condes. Nuevos medios fue la categoría en la que se reconoció al artista chileno, quien compartió este reconocimiento con el artista Carlos Altamirano, además de ellos, este grupo reconoció a la artista Denise Lira, películas como “El Irlandés”, “Ema” producción chilena, el documental chileno “Los Reyes” y el colectivo “Lastesis”, por mencionar algunos.

“Este premio, me hace sentir muy orgulloso de cómo fue reconocida mi obra porque he crecido fuera de Chile, no había vuelto a exponer desde 2001 y se había generado más un imaginario de quien era, la exposición si fue muy impactante, con mucha obra y de gran formato. A un círculo de críticos tan conservador le sirve premiarme a mí, le quita esa telaraña de conservadores y abre brecha a nuevas generaciones que estén haciendo trabajo con otras tecnologías, que se salgan del marco tradicional. Me tiene contento ser punta de lanza de eso y que hayan sido tan estrictos y hayan premiado a tan pocas exhibiciones, esto marca un precedente para mi carrera en Chile” comentó Carlos Arias.

Carlos Arias, es un artista chileno que radica en México desde hace más de 30 años, actualmente es profesor de tiempo completo en la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla y su gran producción artística ha llegado a países como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, entre otros y aborda temas de minorías, género, sexualidad, raza y migración.