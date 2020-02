“Valdría la pena que nos transparentaran, nos pusieran el 100% de unidades y de esas cuántas ya están, con el número, la unidad y el derrotero, porque lo que vemos nosotros es que las unidades están para llorar”, opinó el periodista Erick Becerra durante la mesa de Off The Record sobre los acuerdos de los concesionarios del transporte público con el gobierno para la modernización del transporte que tienen como fecha límite la próxima semana.

El plazo a vencerse el 13 de febrero, contemplaba que los concesionarios del transporte público instalaran sistemas de localización GPS, colocar botones de alerta concretados al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación, así como arreglar o cambiar las unidades que se encuentren en mal estado.

“¿Por qué hasta ahora los transportistas hablan?”, preguntó Gerardo “Yuca” Sánchez a la mesa, al tiempo que señaló que los concesionarios firmaron el acuerdo con el gobierno y los chóferes comenzaron a cobrar el aumento en las unidades, pero nunca dejaron claro que no podrían cumplir con lo pactado; “me preocupa que se mantienen las posiciones muy firmes, los transportistas sacan un desplegado y dan sus razones técnicas donde dicen que no cumplirán, y por otro lado las autoridades, el gobernador dice que no habrá prórroga y quitará concesiones “.

Asimismo, Enrique Núñez explicó que el subsidio que el gobierno debía entregar a los transportistas por la tarifa de 6 pesos para los estudiantes no era viable dado la forma en la que están organizados: “¿cómo sabe un camión a cuántas personas le cobraste la tarifa preferencial porque son estudiantes?, ¿cómo hacer para encontrar una fórmula?, ¿cómo le devuelves al transportista ese subsidio de manera justa y equitativa?, está imposible”.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga hasta la fecha han sido beneficiados con el subsidio para la tarifa estudiantil, 4 mil 34 concesionarios de un total de 5 mil 730, en solo la primera etapa y que cumplieron con la documentación requerida por parte de la dependencia en el periodo del 22 de octubre al 31 de diciembre.

¿Qué pasará con el transporte público? ¿Seguirán siendo los más afectados los usuarios?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord