El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, aceptó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla y sus Municipios, tendrá limitaciones ya que los pagos por afectaciones estarán sujetos a los recursos con los que cuente la autoridad en turno; asimismo el legislador señaló que la autoridad no cederá a chantajes en el tema del registro del Partido Movimiento Antorchista.

Tras entrar en estudio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el legislador reconoció que nadie puede pagar lo que no tiene, por ello habrá limitaciones para que los ciudadanos obtengan la indemnización.

Dijo que los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del Estado o Municipios.

Asimismo advirtió que la ley establece que no habrá obligación de indemnizar de acuerdo con esta Ley, por actos materialmente jurisdiccionales o legislativos, así como cuando hubiere mediado caso fortuito o fuerza mayor, ni cuando los daños y perjuicios causados no sean consecuencia directa de la actividad administrativa irregular o se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o en virtud de la técnica de que efectivamente se disponga en el momento de su acaecimiento, en el lugar y tiempo determinado.

Tampoco habrá obligación de indemnizar conforme a esta Ley por afectaciones causadas por servidores públicos que no actúen en ejercicio de funciones públicas; por hechos imputable a terceros que hayan producido la causa de responsabilidad; por hechos derivados del descuido o la negligencia del afectado; por hechos en los cuales el afectado sea el único causante del daño; por hechos que resulten de la concurrencia de culpas del afectado y del servidor público; por hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente; ni cuando el afectado hubiere consentido expresa o tácitamente la actuación administrativa pública.

Biestro Medinilla, explicó que el documento que será la ley complementaria del artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Puebla, donde se fijan las bases y procedimientos para que los particulares ejerzan su derecho a la indemnización en los daños en cualquiera de sus bienes.

Dijo se terminarán con los pretextos que ponen las autoridades municipales y estatales cuando su patrimonio sufre un daño propiciado por las deficiencias de los trabajos que realiza la autoridad.

Reconoció que entre los casos donde se podría actuar, se encuentra la falta de mantenimiento a pavimientos, generando los llamados baches, así como otros casos como alcantarillas destapadas que no cuenten con el señalamiento de prevención.

Expuso que generalmente los ciudadanos tienen que enfrentarse a diversos pretextos por parte de la autoridad sin que se logre la reparación del daño tal y como lo establece la constitución política del estado de Puebla.

“Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.”

Rechazo a chantajes

En otro tema, Gabriel Biestro Medinilla, descartó que el Gobierno de Puebla haya intervenido en la suspensión del proceso de registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido político y sentenció que no cederá a chantajes y presiones.

Aclaró que el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas en Puebla es un proceso que solamente le compete al Instituto Electoral del Estado (IEE) y actúa como un ente autónomo a la administración estatal.

Expresó que la organización está en su derecho de inconformarse por la determinación del órgano electoral, pero deberá hacerlo por la vía de los tribunales y no saliendo a las calles a generar caos para presionar y se cumplan sus demandas como lo hacía en el pasado.

"Un llamado para que se hagan las cosas por la vía institucional, ya no son aquellos tiempos donde se manejaba la ley a conveniencia. Si realmente existe un problema o una razón jurídica para que no lo tengan pues no lo van a tener".

Biestro Medinilla expresó su voto de confianza al nuevo consejero presidente, Miguel Ángel García Onofre, y el cumplimiento de su palabra para cambiar la imagen del IEE y recuperar la confianza de los ciudadanos que actuará bajo estricto apego a la ley.