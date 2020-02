Minutos de angustia y de temor vivieron una pareja al ser privados de la libertad por al menos cinco sujetos que, portando armas de grueso calibre los interceptaron en Bosques de San Sebastián, para dejarlos abandonados en autopista Puebla-Orizaba, robándoles su vehículo Jetta A4 de color gris.

El asalto ocurrió cerca de las 6 horas del domingo 9 de febrero, cuando los afectados circulaban por las calles 9 C y 1 C, en su vehículo del que no se dieron más detalles, cuando se les cerró un vehículo Seat Ibiza de color blanco.

Del automóvil bajaron cinco sujetos armados, quienes los sometieron para obligarlos a que se pasaran para los asientos traseros del Jetta, y se dirigieron hacia la autopista Puebla-Orizaba donde finalmente los dejaron abandonados despojándolos de la unidad y de sus valores.

Con la ayuda de otros automovilistas la pareja pudo llegar ante el Ministerio Público donde finalmente presentaron la denuncia por el robo del automóvil del que no dieron a conocer el valor.