“No se trata de un cambio generacional, son de inclusión para todo, antiguos y nuevos priistas”, sostuvo Juan Manuel Vega Rayet, sobre el cambio de dirigencia estatal que se avecina en el PRI.

“Ya vimos el cambio generacional en el gobierno federal y miren como nos fue”, sentenció en entrevista para Intolerancia Diario.

De este modo, dijo que en dos meses a más tardar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe cambiar su dirigencia, sino corre el riesgo de desaparecer en Puebla para los comicios del 2021.

Por lo tanto, el aspirante a la presidencia estatal del tricolor, sentenció que lo que se necesita en Puebla no es un cambio generacional, como muchos lo afirman, sino la inclusión de todos.

Asimismo, señaló el también integrante del grupo Renovación Puebla, que de no darse ese verdadero cambio, se corre el riesgo a que haya una desbandada, ya que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Puebla cada vez son menos simpatizantes.

La dirigencia del PRI en Puebla debe renovarse antes de mayo, según el oficio de nombramiento del delegado en funciones de presidente estatal, Américo Zúñiga Martínez.

El priista tiene la orden de organizar la elección interna en menos de 60 días según el nombramiento, firmado por el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, el pasado 3 de febrero.

Cambios o desaparición

Juan Manuel vega Rayet, aspirante a la dirigencia estatal del PRI en Puebla, ha sido uno de los que han exigido el cambio en la presidencia priista, sobre todo tras los malos resultados de las elecciones de 2019.

En entrevista telefónica, señaló que ya va tomando el proceso de la renovación, sobre todo por la renuncia de Lorenzo Rivera a la presidencia estatal.

“Obviamente renuncia porque tiene aspiraciones, como presidente no podía ser juez y parte”, comentó Vega Rayet.

-¿Hay peligro que haya otra vez un dedazo o una imposición?-

-Se especula, siempre en estos procesos se especula, yo he hablado personalmente toda esta semana y el viernes pasado con el delegado, el dio su palabra de que los perfiles serán analizados posición por posición.

“No se trata de que por ahí dicen que es un cambio generacional, que ahora vamos a ver el cambio generacional del PRI, eso no existe, si hay que incluir a todos a antiguos priístas y a nuevos priístas”, aseveró.

“Ya vimos el cambio generacional en el gobierno federal y miren como nos fue, por eso tiene que haber un análisis importante, aquí no se trata de cambios generacionales, se trata de quién tiene la capacidad para incluir a todos”.

-¿El 2021 es el año de riesgo para el PRI?-

-Bueno te voy a decir una cosa, es un año de gran riesgo para el PRI y si seguimos así y no cambiamos en Puebla ¡ya, pero ya!, te estoy hablando que no pase de dos meses tener nueva dirigencia, no nos va alcanzar para el 2021.

La visión

El también expresidente municipal de Izúcar de Matamoros, señaló que todos en el partido tricolor tienen derecho a expirar como priístas, “lo que sí tenemos que darnos cuenta es para que queremos dirigir al PRI”, afirmó.

“Si no tienes un programa, una visión de lo que quieres hacer con el PRI, estamos perdidos, quien vaya a ser dirigente del PRI y que no tenga muy claro su punto de partida ya se adonde quiere llegar, con la participación que debe tener de tener nuestro instituto político en Puebla, estamos perdidos”, sostuvo.

-¿Sigues en la postura que se abra a la base (la elección del dirigente priista)?-

-Mira yo estoy en la postura de que democráticamente sería lo más idóneo que se abra, porque además el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, prometió que las designaciones iban hacer democráticamente.

Sin embargo, indicó que existen hay varios métodos de selección, que en los estatutos lo marcan como es el candidato de unidad.

“Que el candidato represente los intereses no nada más político, sino de todos los militantes y simpatizantes del PRI, eso es lo más importante, que acoja todas y cada una de las posiciones de la sociedad civil, porque el PRI o los priistas en específico perdimos la identidad con la sociedad”, aseveró.

“Por eso nos va así, porque no en causamos o enarbolamos las peticiones y necesidades de una sociedad mexicana”, sentenció.

-Si no sale bien la sucesión de la presidencia estatal del PRI que peligro corre el mismo partido?-

-Bueno el partido como tú lo ves cada día va perdiendo simpatizantes, tú ves las encuestas los comentarios, estamos desaparecidos, estamos perdidos, nadie sale a apoyar posicionamientos, si seguimos así, estamos destinados a desaparecer.

“¿Qué necesitamos? Tener interlocución tener una dirigencia que tenga ese interlocución, con todos con los poderes, con el gobierno con las asociaciones civiles, con empresarios y en especial con la militancia y la sociedad en general”, indicó.

Aseguró finalmente Juan Manuel Vega, que sigue fuerte buscando llegar a la dirigencia priista en el estado, con responsabilidad e incluyendo a todos.

“Te lo digo, con todos, ya lo he comentado y si yo llego a ser presidente del PRI fuera amiguismos, transferencia en los recursos, participación en fin todo lo que yo he dicho, inclusión de jóvenes, escuela de cuadros, que todos tengamos participación en un comité directivo estatal que verdaderamente represente los intereses de los priístas, de los simpatizantes y de la sociedad civil”, dijo.