El Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal alertó a los ciudadanos sobre extorsiones telefónicas que algunas personas han denunciado haber sido víctimas; por lo que llaman a la ciudadanía a colgar inmediatamente y denunciar el número del que les llamaron al 088.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento que preside, Carlos Augusto Tentle Vázquez, es importante alertar a la población en general para que no se dejen sorprender con estas llamadas de extorsión.

Y es que primero, los delincuentes tratan de engañar a sus víctimas informándoles que ganaron un premio en efectivo y después, piden dinero a cambio de supuesta protección.

Agrega que el presunto delincuente y responsable de hacer las llamadas de extorsión dice llamar se Juan José Pérez Vargas, quien además intimida a sus víctimas alegando que es jefe de diversas organizaciones delictivas e incluso, de tener acuerdos con las autoridades locales para operar impunemente.

Por lo anterior, las autoridades municipales llaman a la ciudadanía en general a no dejarse sorprender, no dar información, mantener la calma y denunciar de manera anónima al 088; además, para que el resto de los familiares no sean víctimas de este engaño es importante mantener constante comunicación entre ellos y disminuir la información personal que comparten con personas desconocidas, incluyendo las redes sociales.

LLAMADO: El dato

Esta situación es falsa y el único compromiso del gobierno municipal es brindar seguridad a la población; por ello, es importante reportar de manera anónima al 911 o bien, al 088