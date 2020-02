La empresa Intecproof S.A de C.V comenzó la instalación de los monitores viales, para arrancar el programa de fotomultas en los primeros días de marzo, y es que 80 de los equipos de software estarán instalados en la zona metropolitana, mientras que otros 77 en el resto de las carreteras estatales.

A partir de marzo arrancará el Programa Monitor Vial, el que pretende disminuir los accidentes viales y tener un control de los vehículos que entran y salen del estado, como parte de una estrategia de seguridad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez.

La empresa Intecproof S.A de C.V es la responsable de la instalación de los monitores, los que cuentan con un paquete integral de tecnología que considera sistemas de control vehicular de detección de vehículos buscados a través de la matrícula.

El softwere no solo identificará cuando los vehículos del transporte privado y público rebasen los límites de velocidad permitidos, sino que también identificarán cuando sean automóviles robados o bien cuando las unidades estén siendo ocupadas por la delincuencia para cometer ilícitos.

Amezaga Ramírez, informó dijo que "más que algo punitivo o de multas y recaudaciones es salvar vidas. Yo creo que mucho, es en todo el estado, las anteriores estaban ubicados en la zona metropolitana y estas son en todo el estado, las más transitadas la zona metropolitana, tentativamente los primeros días de marzo, es con fases y se notificará oportunamente a la ciudadanía porque no se trata de sorprender, simplemente se trata de poner en ejecución un programa del gobierno que primordialmente es para la seguridad, salvar vidas", dijo.

Señaló que se realizó un estudio con el objetivo de ubicar las zonas en las que estarán instalados los monitores, para que no haya dudas respecto a la buena funcionalidad de los monitores, por lo que ya están siendo colocados los equipos a cargo de la empresa que logró la licitación lanzada por la Secretaría de Administración.

"Hay una ingeniería de tránsito que tenemos nosotros que ha hecho estudios completos y precisos con posibilidad de que se mejoren, pero de que está todo técnicamente hecho es un hecho", dijo.

Mientras que este lunes ya se observó la colocación de algunos monitores en la vía Atlicáyotl, lo cierto es que estos equipos de alta tecnología estarán ubicados en distintos puntos de la zona metropolitana, por ejemplo: en Carmen Serdán y 5 de Febrero; en la fEderal a Tehuacán e Independencia; Fidel Velázquez entre Vicente Guerreo y 38 Sur; 11 Sur y Periférico; frente al BINE en Hermanos Serdán; en la 2 Norte entre 8 y 10 Oriente; 2 Oriente entre boulevard 5 de mayo y 6 Norte.

En la 11 Poniente entre 7 y 5 Sur; 11 Poniente entre 9 y 11 Sur; Reforma entre 9 y 11 Sur; por mencionar algunos puntos, de acuerdo a la información que ha sido difundida.

El programa Monitor Vial, de acuerdo con las autoridades estatales más allá de ser un programa recaudatorio pretende disminuir accidentes viales, pero además con el refuerzo de la ubicación de vehículos robados o bien que sean utilizados por la delincuencia.

C5 con la capacidad para conectar a unidades de transporte público

En otro tema, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, informó que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) tiene la capacidad suficiente para conectar las unidades del transporte público y así sean monitores das, como parte de la modernización.

Sin embargo, el funcionario estatal refirió que las unidades deben contar con datos móviles, ya que estos equipos de tecnología como cámaras y botones de alerta solo funcionan por medio de la señalar de Internet.

"Tenemos toda la disposición, lo importante es que cuando es algo móvil es que se requiere internet y se requieren datos móviles y es una cuestión que ellos deben cumplir no el gobierno, por su puesto. No tengo el dato exacto, pero no, por parte nuestra tenemos la capacidad", dio el funcionario estatal.

Refirió que además, la dependencia estará acompañando los operativos con la Secretaría de Movilidad y Transporte con el objetivo de supervisar que los transportistas estén cumpliendo con la modernización de las unidades.

Además de estas acciones, dijo que, la dependencia a su cargo continuará con los operativos en el transporte público, con el objetivo de prevenir e inhibir los asaltos.