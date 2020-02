Alejandra Rubio Acle, secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, anunció que interpondrá una denuncia penal a los regidores de Morena José Luis González Acosta y a Libertad Aguirre Junco, por acusarla sin pruebas de privilegiar a supuestas empresas familiares con los contratos de compra-venta de bolardos.

"Creo que tenemos que ser cuidadosos, en este caso los regidores y el poder legislativo del municipio, en acusar sin pruebas, (...) la verdad se me hizo una buena posición, (de Rubio Acle) tú puedes criticar si los bolardos están mal puestos, pero si acusas que la secretaria lo hizo por hacer negocio, es muy fácil sólo decir", expresó Gerardo "Yuca" Sánchez en la mesa de Destrozando la Noticia (#DLN).

Durante una entrevista pasada en el programa, la titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio, aseveró que podían investigar sus vínculos familiares para descartar cualquier relación con los contratos de bolardos y macetones, "a las pruebas me remito, hagan todo el seguimiento de las empresas, no tenemos nada que ver", aseguró.

En la opinión de Enrique Núñez, es grave desacreditar la "honorabilidad" de una persona, durante una sesión pública del Cabildo, refiriéndose a los señalamientos de los regidores quienes pidieron que antes de presentar su denuncia, Rubio Acle transparente la compra del mobiliario urbano.

"Aquí el asunto es que no hay pruebas de nada. No meto las manos al fuego por nadie, no digo que sea impoluta, pero en este caso la atacaron sin pruebas", finalizó Núñez al tiempo que resaltó que sería necesario mostrar las pruebas del tráfico de influencias con papeleo.

¿Serán capaces los regidores de mostrar pruebas contundentes contra Rubio Acle?

