Ante la victimización por supuesta violencia de género de la secretaria de Movilidad Alejandro Rubio Acle, como consta en su denunciada en contra José Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco, reprobada por regidores de Morena, PRI y PAN, Claudia Rivera Vivanco estimó que la aún funcionaria está en libertad de expresión por lo menos para dar causa a la presunción de su inocencia, como le apuesta el sistema de justicia nacional.

Después de entregar equipo con tecnología global y unidades motoras a personal de la Secretaría de Protección Civil de Gustavo Ariza Salvatori, la alcaldesa destacó que las inconformidades generalizadas por los regidores luego del proceso judicial anunciado por Rubio Acle, no los toma como sinónimo de presión porque están en el derecho de hablar sobre el desempeño de los funcionarios.

“Los que somos servidores públicos tenemos ese derecho de continuar el trabajo que nos encargaron y concentrarnos en el trabajo para que se cumpla el cause”.

Al referirse a una de las frases realizadas por el exgobernador Manuel Bartlett Díaz como la de "no entrar a la cocina si no quieren quemarse", precisó que quien hasta el viernes 14 será funcionaria de la administración municipal, está libertad de expresión y todos tienen derecho a conducirse bajo la legalidad y el respeto.

Recordó que es una licencia temporal la que solicitó Rubio Acle para atender personalmente el proceso jurídico por supuesta difamación en contra de los regidores, Gonzales Acosta y Aguirre Junco.

Pero aclaró desconocer si la funcionaria regresará o no a sus funciones cuando termine el proceso, aunque tiene las puertas abiertas.

Aclaró que, personalmente, se encargará de todas las acciones de los proyectos de movilidad que están en desarrollo desde que comenzó su gestión.

Precisó que la licencia concedida a Rubio Acle es para evitar politizar el proceso judicial, que realizará para defenderse de las acusaciones vertidas en su contra.

Rivera Vivanco insistió que al ser un tema personal, la secretaria está en su derecho para demostrar su integridad como persona en el cumplimiento de sus funciones y las instituciones; entonces para que no se mezcle con política fue mejor entregar la licencia en lo que termina su proceso que recién acaba de comenzar y las puertas siempre abiertas al terminar su proceso.

Refrendó que continuará con el seguimiento de las estrategias de movilidad en coordinación con el IMPLAN, temas que llevará personalmente en lo que se resuelve la situación jurídica de la funcionaria.

Advirtió que continuará escuchando a los ciudadanos para adecuar las propuestas que garanticen el bienestar de los transeúntes, además reforzará los métodos de comunicación para que todos estén informados del trabajo que realiza puntualmente su gobierno.

Bolardos

Al referirse a los bolardos dañados en algunas partes de la ciudad por los conductores de automotores, indicó que serán repuestos porque es una prueba de que son necesarias las estructuras para evitar más incidentes viales para evitar acciones fatales.

Bajo ese panorama anunció que próximamente reubicarán los bolardos y macetas instalados sobre la 2 Oriente y esquina con el bulevar 5 de Mayo porque el angosto de la calle únicamente permite la instalación de señalética horizontal y vertical, así la infraestructura vial será reubicada en alguna intersección peligrosa para los peatones.

“Todo se debe de evaluar y medir para que si algo no —funciona — dar la cara; si funciona, pero no era el mobiliario adecuado, entonces el mobiliario que está ahí se moverá a otro de los puntos donde falta terminar de implementarlo como resultado de la evaluación, el que no se ha colocado es el que reemplazará este mobiliario que va, es decir, no hay pérdida de la inversión y sólo haremos un cambio en los puntos”, priorizó.