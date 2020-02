Luego de que circulara por redes la imagen de unas supuestas placas con el apellido del gobernador Miguel Barbosa en la parte inferior y de que se informara, a través de un comunicado, que se trataba de un diseño falso, en Off The Record cuestionamos si realmente existe alguna justificación para cambiar la imagen de las patrullas, dependencias y hasta de las placas cada que inicia una nueva administración.

"El tema del Branding, de la imagen corporativa de los gobiernos, me preocupa mucho. Se me venció mi licencia y fui a hacer el trámite y hoy tengo una licencia con el branding de Barbosa (...) no tiene madre que cada seis años se cambie la imagen de las cosas", comentó Pedro Cabañas durante la transmisión de este miércoles.

En la opinión de Enrique Núñez, si en lugar de pintar las fachadas y las patrullas con el logotipo guinda, "el gobernador hubiera anunciado que vamos a pintar todos los edificios de blanco y le pondremos el nuevo escudo, no sé, pero creo que sería lo más sano".

Ante la entrega de mil patrullas con la nueva imagen, Cabañas criticó que no se buscara un color que evocara fuerza como el azul: "eres delincuente, ves una patrulla azul y sales corriendo, ves una guinda y te atacas de la risa".

En los meses pasados, la administración morenista gastó más de un millón de pesos para reemplazar el sello "morenovallista" de los anteriores gobiernos panistas, hecho que defendieron señalando que "los gobiernos anteriores también cambiaron la imagen institucional de sus predecesores".

¿Cuánto dinero ahorrarían las administraciones si la vanidad no les ganara?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord