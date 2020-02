Sergio Salomón Céspedes Peregrina, alcalde de Tepeaca, puso en marcha dos obras para beneficio de la comunidad estudiantil que permitirá seguir contribuyendo a la calidad educativa en el municipio.

Así mismo, refrendó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las diferentes autoridades estatales por el bienestar y futuro de los estudiantes.

Acompañado por el Diputado Local Raymundo Atanacio Luna; de Deysi Nohemí Anderica Ochoa, directora General de Promoción al Derecho Educativo, en presentación de Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública Estatal; de María Camelia Muñoz Gonzáles, Directora del plantel educativo “Miguel Hidalgo y Costilla”; y de Regidores, Sergio Céspedes dio el banderazo de inicio de la construcción de un domo para la primaria ubicada en el barrio del Santuario de la cabecera municipal.

En su intervención, la directora del plantel dijo a los presentes que la educación es el eje central para el desarrollo social, por lo que al realizarse esta obra permitirá que los alumnos aprendan muchas cosas y desarrollen habilidades para su sana formación académica.

En San Hipólito Xochiltenango

Posteriormente, en la comunidad de San Hipólito Xochiltenango, las autoridades de los tres órdenes de gobierno junto con la Directora Blanca Margarita Reyes Carbajal, colocaron la primera piedra de la construcción de un techado para el jardín de niños “Xochitl”.

El alcalde agradeció la gestión realizada por parte de Raymundo Atanacio, Diputado Local, para la ejecución de la misma y reconoció la labor de los maestros, porque aparte de formar estudiantes exitosos, también refuerzan aquellas herramientas y valores que en la actualidad se han perdido.

Asimismo, felicitó a la Directora General de Promoción al Derecho Educativo de la SEP por ser una mujer con conocimientos amplios sobre el tema educativo y comprometida con la encomienda de visitar los municipios para conocer sus necesidades cumpliendo así con las indicaciones del Secretario de Educación Pública del estado.

“Hoy ponemos un granito de arena a favor del futuro de muchas generaciones, por esto es importante hacer equipo por Tepeaca. Es importante que hoy los padres y madres de familia se sumen a la reconstrucción del tejido social. Les pido no comprar robado, a no ver series o películas de narcotraficantes, a no normalizar la violencia en sus hogares. Busquemos construir mejores oportunidades de vida, porque ahora la responsabilidad va más allá de lo que hagan las autoridades si las familias no hacen su trabajo de promover buenos valores”, subrayó el edil de Tepeaca.