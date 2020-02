El Senado de Estados Unidos aprobó hoy una resolución que limita el poder del presidente del país para usar las fuerzas militares contra Irán sin la aprobación del Congreso.



El Senado, controlado por los republicanos, emitió una votación de 55 contra 45 para aprobar la resolución sobre poderes de guerra, la cual exige al presidente de Estados Unidos solicitar la aprobación del Congreso para el uso de soldados de Estados Unidos para hostilidades contra Irán.



Ocho senadores republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la resolución a pesar de la oposición del presidente Trump y del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.



La Cámara de Representantes controlada por los demócratas indicó que discutiría la resolución, la cual no busca impedir que Estados Unidos se defienda de algún ataque inminente.



La Casa Blanca ha amenazado con vetar la resolución si es enviada a Trump y el Senado no tiene los votos suficientes para neutralizar el veto.



La Cámara aprobó el mes pasado una iniciativa similar encaminada a limitar los poderes de guerra de Trump contra Irán, pero fue en gran medida simbólica y no fue discutida por el Senado.



La votación de hoy se produce un mes después de un ataque de Estados Unidos realizado por órdenes de Trump, en el cual murió Qassem Soleimani, ex comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica, lo que generó temor a un conflicto sin control entre Estados Unidos e Irán.

Con información de Xinhua.