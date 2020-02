Al reconocer que Puebla enfrenta un gran problema de inseguridad, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, apuntó que desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en agosto pasado, los índices delictivos se han reducido, sin embargo, recordó que el decremento de la criminalidad se ve opacada por la percepción sobre ésta.

“Los índices delincuenciales han bajado, se subieron entre marzo y julio enormemente, pero a partir de que somos gobierno empezaron a bajar. Pero esa percepción de bajar, si ocurre un hecho cruento, desaparece, no lo toma en cuenta la gente, y tienen razón”, señaló el mandatario durante la entrevista que concedió al periodista Enrique Núñez.

Desde Casa Aguayo, donde el gobernador poblano recordó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) publicada por el INEGI que señalaba que 9 de cada 10 poblanos se sentían inseguros en la ciudad capital, apuntó que “la percepción es realidad”.

“Lo asumimos como un asunto de percepción y en materia de seguridad la percepción es realidad, no voy a ponerme a discutir esa parte. Para mí la percepción es realidad porque la seguridad pública para mí es un derecho humano a vivir sin miedo, para ser felices”, resaltó.

Además, el mandatario estatal reconoció que los números de la encuesta realizada por el organismo no les favorecen, debido a que las y los poblanos sienten un riesgo de ser víctimas de la delincuencia.

Agregó: “Cuando tú ves el asesinato de una persona, la gente común, cualquier ciudadano se ve ahí, se ve con el riesgo de pasar por esa misma circunstancia y en ese momento se siente inseguro y se siente con miedo”.

Miguel Barbosa resaltó que se están reorientando las acciones para combatir a la delincuencia, prueba de ello es el operativo ‘Corredores Seguros’ donde, de manera conjunta con los diferentes órdenes de gobierno, se revisan las “zonas más calientes” de la ciudad.

“Estamos, en materia operativa con los llamados Corredores Seguros, estamos Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, revisando las zonas más calientes, como dicen ellos, de la ciudad, estamos revisando transporte, haciendo cateos, haciendo revisiones, dando garantías que la gente camine por las calles, y estamos encontrando de todo”, puntualizó el morenista.

Reconoció que diariamente dedica de dos a tres horas para sostener un diálogo y coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Estatal y Comisión Nacional de Inteligencia, en los que se revisan y reorientan las estrategias de seguridad, “hoy sí hay estrategia contra el crimen”, destacó.

Se comprometió a que durante su mandato, las y los poblanos tendrán una Puebla más segura, “vamos a hacer esfuerzos denodados, permanentes, estamos en un combate de frente y sin temores en contra de los delincuentes”.

Plaza de toros, tema de infraestructura

En otro tenor, Miguel Barbosa Huera expuso que la capital de Puebla requiere de una gran infraestructura en recintos para realizar diferentes eventos masivos, de ahí la necesidad de transformar la Plaza de Toros.

“Hoy tener una plaza de toros de tablas; no se me hace digno para una ciudad como Puebla”, apuntó.

El gobernador del estado reconoció su gusto por la Fiesta Brava, “lo digo de manera abierta porque yo soy así, pero no promuevo el gusto por ella (…) yo no he podido ir a una corrida de esas que me han gustado muchísimo”, subrayó.

Sin embargo, dijo que respeta a quienes consideran que las corridas de toros son maltrato animal, “respeto mucho la modernidad del pensamiento, puedo no compartirlo (…) para mí el tema de una plaza de toros significa infraestructura para llevar a cabo eventos de todo tipo”.

Tengo salud para gobernar: Miguel Barbosa

Ante la pregunta de Enrique Núñez sobre la salud del gobernador, Miguel Barbosa recordó que sus adversarios políticos lo han atacado aludiendo a daños médicos, “No seré el portento de salud que otros pueden presumir, pero tengo la salud para gobernar (…) vivo en un nivel de plenitud absoluto”.

El mandatario agregó: “Más allá de la afectación que tiene que ver con la amputación de mi pie derecho, decir que yo no me siento amputado de nada y que he podido enfrentar retos de vida enormes (…) a mí mis adversarios políticos me han querido dañar con señalamientos relacionados con mi salud”.