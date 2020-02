El programa de instalación de bolardos y macetas en diferentes puntos de la ciudad se aprobó por una votación decantada por el voto de calidad de la alcaldesa. El sufragio de Claudia Rivera Vivanco rompió el empate de 12 a favor por 12 en contra.

Además el plan incluye reductores de velocidad en la metrópoli, aunque algunos serán reubicados como anunció la Rivera Vivanco el miércoles previo.

Después de más de 60 minutos de discusión, el dictamen de la comisión de Movilidad, terminó con 12 a favor y 12 en contra, la alcaldesa rompió el empate.

Los cinco panistas Enrique Guevara Montiel, Augusta Díaz de Rivera Hernández, Jacobo Ordaz Moreno, Carolina Morales y Luz del Carmen Rosillo, votaron en contra, la priista Silvia Tanes Osorio, quien insistió en que hubo desacató de la dependencia porque según se instalaron más estructuras, además los morenistas Edson Armando Cortés Contreras, Roberto Eli Esponda Islas, Rosa Márquez Cabrera, Libertad Aguirre Junco, Marta Teresa Ornelas Guerrero y José Luis González Acosta.

En ese marco, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el todavía presidente de la comisión de Movilidad en ese momento Jorge Eduardo Covián Carrizales, acentuaron que no fue así y pidieron a los inconformes presentar las pruebas para dar el seguimiento puntual.

Bajo ese panorama, la secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves leyó nuevamente los puntos que se aprobaron en Cabildo el 10 de enero previo, entre ellos, el instruir a la titular de la Movilidad, Alejandra Rubio Acle suspender la adquisición, adjudicación e instalación de bolardos; también los estacionamientos ciclistas y reductores de radio de giro, destacando que solo fue suspensión no retiro.

“Se instruyó a la Semovi a suspender también la adjudicación e instalación de bolardos y maceteros en particular del centro histórico, haciendo énfasis en la zona 30”.

Además, detalló que otro punto más fue el de ordenar a la SEMOVI a generar y presentar ante la comisión de Movilidad en un plazo de 20 días para elaborar un dictamen técnico y de factibilidad que justifique la instalación de bolardos.

“Dicho dictamen deberá considerar los bolardos colocados en las fechas recientes; su factibilidad, justificación y su procedimiento para los nuevos bolardos en el municipio”, subrayó.

Se revisó, dijo, cada punto en el Centro Histórico y se cumple aunque pueda gustarles o no, y también se dictamina que en lo subsecuente serán que ser aprobados por la secretaria de movilidad y comisión, no habrá un bolardo más sin proceso debe comunicarse porque hay señalamientos del cabildo y de los propios secretarios.

Eduardo Covián, destacó que hasta el momento no existe una sola denuncia en su comisión que mencione un incumplimiento, además remarcó que los bolardos sí encuadran con la norma técnica.

“No creo que haya un tema que pueda ayudarnos a dilucidar esta preocupación que algunos tienen, pero les quiere decir y ser claro que las decisiones que estoy tomando no han sido fáciles y la he tomado por una razón primordial, no quiero que el tema de la movilidad se ensucie, que el tema esté cuestionado”.

Ante ese horizonte su par Roberto Eli Esponda Islas, aseguró qué raro que haya aceptado ir a la Secretaría de Movilidad.