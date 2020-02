Poblanas del Frente Feminista Radical, Las Hijas de Xochiquétzal y El Taller en su mayoría vestidas de con ropas negros, pañuelos verdes y morados se reunieron en el zócalo junto a la fuente de San Miguel protestaron por el del feminicidio que conmovió a México de Ingrid Escamilla Vargas a manos de su esposo Erick Francisco Robledo.

Las chicas colocaron una cruz con flores blancas, veladoras flameantes a su alrededor, cruces pequeñas rosas de madera, además de un par de osos de peluche y una fotografía de la chica de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo de la Sierra Norte. La ofrenda que feministas instalaron en la plaza de armas en memoria de la joven asesinada en la Ciudad de México.

El contingente poblano se unió a la protesta nacional anunciada para este viernes a cinco días de los hechos, las chicas censuraron que haya sido a través de fotografías de Ingrid, publicadas por medios de comunicación de la Ciudad de México, el cómo se haya difundido el caso.

Esta tarde, las chicas también colocaron cartulinas con frases como “duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del agresor, que por tu suelo dulce y sonriente hoy tus hermanas toman acción” y “Los hombres que decían amarnos”.

En una de las orillas de la fuente colocaron una lona con la leyenda “Feminicidios Alerta Nacional”, en tanto alrededor de la cruz con cartulinas con historia de asesinatos de mujeres ocurrido en Puebla y en otros lugares del estado para evidenciar la situación por la que se atraviesa.

Después de colocar la ofrenda, al unisonó entonaron “alerta, alerta, que camina, la lucha feminista en toda América Latina, tiemblen, tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista”.

En tanto, Regina del Frente Radical de Feminista, reprochó que algunos medios de comunicación hayan mostrado las imágenes de la joven poblana, tras el crimen cometido el domingo previo en un apartamento de la alcaldía Gustavo A Madero de la Ciudad de México.

“He conocido a munchas Ingrid, mujer con parejas adictas, que las golpean con vecinos y amigos que normalizan la violencia, que ignoran sus gritos, alguien me dijo que deberíamos agradecer por la estupidez de su pareja, pues de no ser por la evidencia que hay en el caso ella simplemente sería otro feminicidio ignorado”.

advirtió que no se van a detener por una pared o un edificio público para frenar los feminicidios, al recordar que diariamente son asesinadas 11 mujeres en el país sin que las autoridades intenten hacer algo para proteger a las mujeres.

Nueva marcha

Una cosa es que hayan tomado las fotos y otra mostrado a nivel nacional es aberrante, precisó, al acentuar que da asco la forma en que manejaron el caso, sólo están entorpeciendo las investigaciones.

“Esto nos puede pasar a cualquiera de las que estamos aquí y haríamos lo mismo, dirán que somos revoltosas o feminazis, pero la verdad es que nos están matando”.

Reprobó que muchas mujeres mueran a diario a manos de sus parejas o de extraños, pero el culpable sigue en el anonimato, por lo que pidió a los poblanos estar alertas ante cualquier signo de violencia sin importar de quien sea porque no te pase a ti no significa que no debes desviar la mirada, ya que la violencia es como un incendio que se propaga.

Al referirse a las pintas que hicieron en Palacio Nacional esta mañana algunas chicas de los colectivos, Rosario, otra de las feministas destacó: “no nos vamos a detener y quemaremos los edificios que sean necesarios porque nos siguen matando, sin que nadie haga algo”.

Las jóvenes anunciaron que el próximo domingo ocho de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, saldrán para dar voz a las mujeres y no quedarse con los brazos cruzados porque no se van a quedar calladas ante la violencia que día a día está viviendo una a una de las mujeres en México.

“A partir de aquí y en adelante, si les tenemos que destrozar la ciudad entera o les tenemos que hacer un desmadre en cada manifestación, lo vamos hacer, porque esto es todas juntas, aquí ninguna va quedar aparte, ni en este momento ni en ningún otro evento; les vamos a quemar la ciudad entera hasta que no nada más Ingrid, sino todas las mujeres reciban justicia”, concluyeron.