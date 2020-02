En la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Tepatitlán de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar la violación de los derechos humanos de los delincuentes, a pesar de su actuar.

“Sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos, pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado de las conductas antisociales”, reiteró.

Además, insistió que la creación de la Guardia Nacional busca garantizar la paz y tranquilidad, asimismo, mencionó que todos los mexicanos desean que en el país se establezca un verdadero Estado de derecho.

El mandatario enfatizó que ya no se permitirá la impunidad ni la práctica de que un juez local o federal deja en libertad a un presunto delincuente con el mismo pretexto de siempre, que estaba mal integrada la averiguación.

"Y esos jueces, esos magistrados, deben de pensar que son otros tiempos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es nada más decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia", subrayó.

Con información de Excélsior.