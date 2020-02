Sin importar los buenos propósitos y acciones de las autoridades para garantizar seguridad, alumnos y profesores de las universidades y escuelas de educación superior son presas de la delincuencia diariamente que en ocasiones hasta los golpean y sufren de secuestros exprés para conseguir dinero fácil, advirtió el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carillo, al anunciar que en las semanas subsiguientes se pondrá en desarrollo el programa Universidad Segura.

Al presentar el foro “Zoon Politikon 3”, lamentó que entre ocho y diez asaltos a mano armada se suman semanalmente el perímetro de Analco con alumnos del ICI y escuelas localizadas en el área.

Valoró que instalarán una serie de video-cámaras de vigilancia en las inmediaciones de las instituciones y zonas cercanas por donde los estudiantes caminan para arribar a sus destinos.

Precisó que la idea es apoyar a los estudiantes para denunciar los delitos con pruebas y a blincar el área de los alumnos.

Destacó que entre los delitos se encuentran el robo a transeúnte, robo de autopartes, robo de teléfonos móviles, dinero, objetos de valor, tanto en la calle como en las unidades de transporte público, por ello el índice no ha cambiado.

“En el caso de los estudiantes el número de asaltos no se ha movido, no se ha visto una mejora, estamos trabajando en un programa las universidades, esto es igual para que las autoridades vean que estamos haciendo algo para combatir la inseguridad, pues ellos no han dado resultados”, subrayó.

Molina Carrillo valoró que se trata de crear una red de cámaras y de personal para conectarlas a las bases de la Policía y al C5 para facilitar el trabajo de las autoridades al lograr identificar a los delincuentes.

Bajo esa perspectiva dijo que serán más de 300 escuelas entre públicas y privadas las que pondrán en desarrollo el programa de instalación de tecnología para solidarizarse con la comunidad.

“Se ha pedido a las autoridades de la Policía Municipal o Estatal operativos, los realizan uno o dos días y vuelven a abandonar a las instituciones, por lo que las bandas delictivas lo saben y regresan a su modus operandi”.

Nuevo Fiscal

Precisó que el nuevo Fiscal deberá de ser un abogado poblano, al recordar que nombramientos de “extranjeros” ha dejado malas experiencias porque en lugar de abatir la inseguridad, el índice se incrementó con la presencia del crimen y la delincuencia de todos sus niveles.

Lamentó que no hubo piso parejo para los aspirantes a la Fiscalía porque Gilberto Higuera Bernal, al ser encargado del despacho, suma puntos a favor en contra de sus competidores.