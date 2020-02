John Bruton, ex primer ministro de Irlanda presentó ante estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla la conferencia: “Challenges to the EU in the Wake of Brexit, an Irish Perspective”, en la que habló sobre la relevancia que tienen los problemas de la Unión Europea en el área de comercio y cohesión interna entre los miembros.

Destacó que el trabajo de la Unión Europea se basa en reglas compartidas, de hacerlas democráticamente e interpretarlas de manera uniforme; “por lo tanto, podemos crear mucho más comercio interno y bienes y servicios en la Unión Europea porque tenemos las mismas reglas de calificación, lo que significa que podemos trabajar en conjunto”, mencionó el ex primer ministro de Irlanda quien además dijo que las reglas sólo pueden ser propuestas por la Comisión de la Unión Europea y deben ser tomadas en cuenta por los 27 países miembros, “porque si los países dejan de consentir las reglas, la Unión Europea podría colapsar potencialmente”.

Sobre el tema del Brexit, John Bruton habló sobre los problemas que vienen después de él, es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “No se tendrá apoyo británico, económico y militar, por lo que tendremos problemas con el refuerzo de la ley en Hungría y en algunos lugares donde los británicos serian de ayuda”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el regionalismo, John Bruton comentó que con las actuales tecnologías que tenemos a nuestra disposición el futuro está llegando demasiado rápido, lo que ha llevado a que muchas personas pierdan actividades importantes como su trabajo.

Cabe comentar que la Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente, que comenzó como una unión meramente económica pero que ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración.