La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) dio a conocer que 18 unidades del transporte público y del servicio mercantil, fueron remitidas al corralón por incumplir con los requisitos para la modernización, así como no contar con los documentos establecidos en la ley; tres más fueron infraccionados.

La dependencia señaló que esto es resultado del pase de revista vehicular y de la implementación de cuatro operativos en Puebla capital.

En el tercer día de la realización del pase de revista vehicular, los integrantes de la dependencia inspeccionaron 145 unidades del transporte público, siendo un microbús de la ruta 5 remitido al corralón por incumplir con los requisitos de modernización, mientras que dos vehículos fueron infraccionados por presentar condiciones de mal estado.

De manera paralela y con el objetivo de dar certeza y seguridad a los usuarios, la SMT realizó cuatro operativos y atendió dos denuncias ciudadanas, medidas que permitieron enviar 17 unidades al depósito vehicular y emitir una infracción a un automóvil de servicio mercantil por presentar licencia vencida

De los operativos, el primero tuvo lugar en la Prolongación Reforma y 49 Norte, en donde fueron detenidos cuatro unidades de las rutas Libertad-Cuauhtémoc, 3 Angelopolitana, Transporte colectivo San Andrés Calpan y JBS por no portar licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo, la falta de tarjetón de circulación, no contar con velocímetro y presentar llantas lisas y la unidad en mal estado.

En el segundo punto de inspección en Avenida Las Torres y 16 de septiembre, los delegados de la SMT remitieron al corralón a una unidad de la ruta 13 Galgos del Sur por circular sin placa, no presentar la póliza de seguro ni licencia vigente. Asimismo, un automóvil Sedan marca Ford Fiesta también fue enviada al corralón pues prestaba el servicio mercantil sin contar con la autorización correspondiente.

En Bulevar Carmen Serdán y 5 de febrero, punto del tercer operativo, se detuvieron a ocho unidades correspondientes a la ruta 38 A por no portar con licencia vigente que corresponda al tipo de vehículo; ruta S1 A, alteración de las tarifas autorizadas; ruta Coordinados, por presentar llantas en mal estado y sin póliza de seguro; ruta C.U. Boulevares (Remanente 1), circular sin placa y la unidad presentó malas condiciones; ruta 38, circular sin velocímetro; ruta Xoxtla-Mihuacan, mal estado; ruta 26, sin licencia vigente y sin velocímetro; así como un vehículo particular por prestar el servicio público de transporte sin la concesión correspondiente.

El último operativo se realizó en la Avenida Nacional y 105 poniente, donde se detuvo a una unidad de la ruta S5 por pirataje.

Es importante señalar que la SMT se mantiene alerta con la realización de operativos que permitan atender denuncias ciudadanas, gracias a esto personal de la dependencia emitió una infracción a un vehículo de servicio mercantil por presentar licencia vencida.

De igual manera, dos unidades de la ruta R1 y Cree Madero fueron remitidas al depósito vehicular. La primera por alterar la tarifa correspondiente, y la segunda por efectuar actos que pongan en riesgo la seguridad del pasajero, esto tras contar con un reporte de mal trato al usuario.