La Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzará la vigilancia en las instituciones educativas, especialmente en preescolar y primaria para evitar casos de sustracción de menores o raptos como el ocurrido con Fatima N., la menor quien fue asesinada en la Ciudad de México, ante el retraso de sus familiares para recogerla.

En entrevista, el secretario de educación pública, Melitón Lozano Pérez dijo que solo con credencial, los padres de familia podrán recoger a los menores, pues aunque en preescolar se aplica esta medida, la acción se reforzará para el caso de primaria, no así en secundaria toda vez que los padres ya no acuden por los menores de edad.

"De hecho la credencialización existe y no se puede entregar a ningún niño si no es autorizado, si claro. En secundarias ya no tanto porque están más grandes y ya no van por ellos", explicó el funcionario estatal, quien además anunció que se reforzará el vínculo de vigilancia con las asociaciones de padres de familia y los alumnos.

"En la entrada debe haber personal con un registro, al interior de las escuelas no se debe dejar en descuido a los menores, en los salones de clase los responsables son los maestros, en los recesos existen prefectos y donde no existen prefectos existen maestros de guardia que atienden toda la vigilancia de los alumnos", detalló.

El funcionario estatal explicó que ante la experiencia de Fátima, las instituciones educativas deben reforzar los protocolos de vigilancia, en el que deben intervenir las instituciones de seguridad y los padres de familia.

"Tratar de víncular a las sociedades de alumnos, a los padres de familia para que contribuyan a la seguridad, ellos están muy bien organizados y se les favorece el involucramiento funcionan mejor las cosas; por ejemplo, hay padres de familia que cuidan la vitalidad al ingreso", dijo el funcionario.

Finalmente, Lozano Pérez refirió que ante experiencias como el lamentable caso de la menor Fátima, la sociedad y las autoridades deben estrechar lazos para evitar incidentes que provoquen daño a los menores de edad.