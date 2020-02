Los gobiernos de Puebla y Oaxaca estrecharán convenios de colaboración para combatir a la delincuencia común y organizada que opera en los municipios colindantes. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa refirió que la labor de inteligencia será fundamental para acabar con el delito de robo en sus diversas modalidades y especialmente en carreteras, el más cometido en estas demarcaciones, por ello aceptó la invitación el mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta, para reforzar la seguridad entre ambas entidades.

A pregunta de Intolerancia Diario con respecto a las acciones de seguridad entre ambos estados, el mandatario Murat Hinojosa anunció que en los siguientes días firmará con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta un convenio para reforzar las acciones de seguridad, pues además hay un mapa delictivo que tiene claridad sobre los delitos más cometidos, bandas de la delincuencia común y los municipios más inseguros.

A nivel nacional, dijo el gobernador de la entidad vecina, se vive una ola de inseguridad y violencia, la que no tiene fronteras y sin colores partidistas todas las autoridades deben atender este grave problema que lastima a las y los ciudadanos.

"Hoy las estrategias están enfocadas a la inteligencia, lo que tenemos que entender es que hoy la delincuencia no tiene fronteras, entonces también las áreas de fuerzas de impartición de orden no deben tener fronteras, me parece que es una gran oportunidad sentarnos para que juntos establezcamos el trabajo y establezcamos sentencias ejecutoriada para aquellos que lastiman", refirió.

El gobernador de Oaxaca sentenció que con los convenios que se firmen entre las entidades del centro y sur del país se contribuirá a alentar la seguridad y que esto se refleje en el desarrollo económico de cada estado y en general del desarrollo social.

"A mi me entusiasma estar en Puebla, un gran estado que con Oaxaca vamos a encabezar el desarrollo del sureste y habrá una reunión para delinear un plan de acción para fortalecer la paz, seguridad e integridad de los ciudadanos", refirió Mirat Hinojosa.

El mandatario de Oaxaca visitó Puebla como parte de los trabajos de Sesión Plenaria de la Agenda Estratégica Sur- Sureste, que clausuró Barbosa Huerta, quien desde el año pasado ha concretado convenios con las entidades vecinas para reforzar la seguridad en los municipios colindantes y con ello blindar al estado de la delincuencia.

"Las fuerzas de seguridad tienen información de inteligencia y tenemos que construir un área de inteligencia juntos para que de manera contundente atacar a la delincuencia organizada, el robo de automóviles en las carreteras es lo que más prevalece", dijo el gobernador.

Concamin reclama más seguridad en carreteras

En entrevista por separado, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concmin), Francisco Cervantes Díaz, dijo que el sector empresarial ha sido afectado en tramos carreteros de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, por lo que urgió a estrategias para frenar el hurto en las vías que comunican a estas entidades.

Señaló que la inseguridad no es de forma particular en la zona centro-sur del país, pues de manera general hay tramos carreteros peligros, motivo por el cual se ha solicitado a las autoridades reforzar la vigilancia.

"Tenemos que apostar a que el policía esta bien capacitado. y bien pagado, para que este motivado hacer su trabajo, pero que también e la parte judicial se armen buenos expedientes, porque sino de nada sirve las detenciones si van a salir los delincuentes", dijo.

Así el líder empresarial refirió que además de los operativos, el refuerzo de seguridad en carreteras, se deben contratar a más elementos policiacos mejor pagados y capacitados, pero esto debe ser acompañado con una estrategia penal eficiente, para evitar que quienes cometen delitos recuperen su libertad o bien los castigos sean menores.

Atiende Miguel Barbosa seguridad en carreteras de Puebla

En su oportunidad, el gobernador, Miguel Barbosa refirió que los robos en carreteras han disminuido; sin embargo, no se debe bajar la guardia y las corporaciones policiacas continuarán su labor.

"Le estamos devolviendo la seguridad a nuestras carreteras, ya bajamos en 65 por ciento de los delitos en carreteras poblana,s, autopistas y carreteras, por eso estamos tan actuante en temas de combate a la corrupción, por eso queremos ser diferentes, a lo mejor poco convivibles, pero diferentes", dijo.

Ante empresarios, el mandatario poblano refirió que la seguridad atraerá las inversiones, además de las acciones que ya se hacen para concretar un proyecto de infraestructura en el aeropuerto, además de la puesta en marcha de la Agencia de Energía, con lo que Puebla se convierte en una entidad industrial.

"Puebla tendrá un gran aereopuerto de carga para el sur sureste para que todo lo que venga del extranjero que se descargue en Puebla y no en Querétaro. Va haber gas natural en muchas zonas del estado porque lo queremos industrializar al estado", dijo el mandatario local.

Cabe señalar que, la sesión plenaria de la Concamin reunió al sector empresarial, entre ellos el automotriz, uno de los más importantes en la generación de empleos.