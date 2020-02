La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que los siete partidos políticos con registro nacional perdieron, en bloque, alrededor del 70% de sus afiliados en 2019 pasando de 13 millones 549 mil 895 militantes a cuatro millones 280 mil 465 simpatizantes.

De acuerdo con los datos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue uno de los que más resintió este cambio al pasar de 6 millones 546 mil 560 a sólo 1 millón 578 mil 242, lo que significó una pérdida de 4 millones 968 mil 318 simpatizantes.

El otro caso fue el Partido Revolución Democrática (PRD) que pasó de 5 millones 30 mil 34 a 1 millón 250 mil 34, es decir, en 365 días perdió 3 millones 780 mil afiliaciones.

El INE expuso que esto se debe al proceso de revisión y actualización de sus padrones hecho por los propios partidos en 2019.

Otros de los casos que registraron pérdidas considerables de acuerdo con el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano presentaron una reducción cerca de 50%.

Por el otro lado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aumentó su militancia de 304 mil 311 afiliados a 460 mil 554, mientras que Morena redujo en un 12% su base de simpatizantes al pasar de 317 mil 595 a 278 mil 322.

La consejera electoral Adriana Favela destacó que la pérdida de militancia se debe a una cuestión de actualización de los propios partidos.

“Hubo una actualización de más de nueve millones y medio de personas que ya no están en sus registros porque ya se actualizaron; partimos de la base de que, si ya no están ahí es porque no tienen cédula de afiliación o porque ellos decidieron renunciar a esa militancia”.

Finalmente, expuso que los partidos políticos son responsables de las afiliaciones y no por parte del INE o sus consejeros.

“No sabemos si esa afiliación es válida o no lo es, esto es, que la hayan recabado de manera adecuada, esa ya es una responsabilidad de los partidos políticos".