El primer nanosatélite construido por estudiantes y profesores de la UPAEP en Puebla, fue puesto en órbita de manera exitosa este miércoles 19 de febrero por los astronautas de la Estación Espacial Internacional, a las 06.55 horas, tiempo de la Ciudad de México para comenzar su misión en el espacio.

El Cubesat, fue desplegado desde la lanzadera Nanoracks por los astronautas de la EEI y se ubicó en la órbita baja, a 400 kilómetros de distancia de la corteza terrestre; su objetivo es poner en funcionamiento un novedoso sistema de comunicación intersatelital, único en su tipo a nivel mundial.

Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP, precisó que es importante generar oportunidades, generar las condiciones para apostarle al talento de los jóvenes, que por supuesto, acompañados e inspirados por sus profesores y por todo este gran equipo que conforman la Agencia Espacial Mexicana, la NASA y fomentar ese espíritu colaborativo y sobre todo, tener la confianza de que es posible que generando las condiciones se despliegue el talento mexicano y aporte concreciones específicas para la tecnología, para el ambiente de la innovación global y por supuesto, poner en alto el nombre de nuestro país.

“Un reconocimiento a esa voluntad institucional, pero que no se entiende sin esa perspectiva, sin ese liderazgo que cada una de las personas ejerce en cada una de sus funciones, pero más de ello, generar las condiciones y empatía para apostarle al talento de nuestras juventudes y hacer notar que es posible cristalizar sueños de este calibre”.

En un mensaje a la comunidad de la UPAEP, reunida en el campus central de la universidad en Puebla, el mexicano de más alto rango en la NASA, Andrés Martínez, felicitó a la institución y al país.

“Hoy es un día histórico para México, hoy lanzamos el Aztechsat-1 y lo pusimos en órbita, con esto arrancamos la nueva era espacial mexicana. Estoy contento por este hito histórico. Felicidades UPAEP; felicidades Agencia Espacial Mexicana, felicidades México”, valoró el directivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración en la agencia estadounidense.

El originario de Jojutla (Morelos), Martínez es el mentor del proyecto AztechSat-1, que comenzó en julio de 2017 y que contó con la participación de 73 estudiantes y 12 profesores de la universidad poblana, 29 mujeres y 56 hombres. La NASA calificó al equipo mexicano como “de excelente desempeño”.

“La barrera más grande es el haber encontrado a una institución que le apostara al futuro, que le apostara con inversión, que le apostara con liderazgo y con todo lo que se requiere. Estos proyectos son difíciles, son proyectos caros, estos proyectos no dan producto, no dan resultados que un inversionista pueda ver de un día para otro, aquí se está invirtiendo para el futuro, en capacitar una generación de jóvenes para que estén competentes y que puedan participar en una industria no sólo de nanosatélites, sino que es una industria de más de 5 billones de dólares y en toda la industria espacial, se puede hablar de 300 billones de dólares de inversión”.

Dijo que con el AztechSat-1 en órbita, los demás proyectos que ya están en desarrollo, servirá de detonante para que las instituciones mexicanas desarrollen más proyectos de este nivel y por consecuencia, va a detonar en la nueva era espacial mexicana, que viene con una industria, que viene cientos o miles de nuevas compañías en donde el mexicano será el propietario, el dueño de compañías de diseño de productos espaciales.

“Yo espero seguir colaborando en este tipo de proyectos; y la idea del AztechSat-1 fue apropósito, porque quiero que venga un AztechSat-2, AztechSat-3, etcétera, quiero que sean muchos proyectos más”.

En ese marco, el director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Salvador Landeros Ayala, destacó el esquema de trabajo distribuidos en cinco hitos o fases para nanosatélite: la primera correspondió al desarrollo, durante la cual el AztechSat-1 logró aprobar múltiples y estrictas pruebas de NASA.

“En esta fase, AztechSat-1 buscará intercomunicarse con la constelación satelital Global-Star, a unos mil kilómetros por encima de su órbita, a fin de avanzar en la investigación para permitir a los Nanosatélites dejar de depender exclusivamente de estaciones terrestres para transmitir su información”.

La segunda fase, de lanzamiento, recordó, se logró el pasado 5 de diciembre desde las instalaciones de NASA en Cabo Cañaveral, Florida, a bordo del cohete “Falcon 9” de Space X de Elon Musk. Como tercera fase, fue la llegada del AztechSat-1 a la Estación Espacial Internacional tras tres días de travesía por el espacio en la cápsula Dragon, el 8 de diciembre.

La cuarta fase, fue el despliegue o colocación en órbita del día de hoy, y la quinta, que completaría el éxito de la misión, sería la demostración de interconexión satélite-satélite, que se estará desarrollando a lo largo de seis meses, a partir de hoy.

Detalló que el satélite cuenta con dos sistemas de radiofrecuencia, con uno buscará establecer contacto con Global-Star, y, con el otro, contactar a la Estación Terrena de la UPAEP (con un respaldo de la Estación de la UNAM) y la agenda de esta inédita colaboración AEM-NASA, tiene programado el reporte de cierre del proyecto para agosto de 2020.

El dispositivo orbitará cerca de seis meses la Tierra a una velocidad aproximada de 27 mil kilómetros por hora (unos 7.6 kilómetros por segundo) hasta concluir su misión, tras lo cual seguirá un protocolo programado para desintegrarse al entrar en contacto con la atmósfera.

“AztechSat-1 hace historia como una experiencia invaluable, por la colaboración que ha significado entre los actores del sector como agencias espaciales, universidades y empresas, para el diseño, construcción, pruebas, y operación articulada de proyectos espaciales”.

La UPAEP con la puesta en órbita del AztechSat-1 pone el ejemplo como una Universidad de vanguardia que está desarrollando proyectos con un alto impacto a nivel nacional e internacional en el campo de la investigación espacial y que detonará en el desarrollo de otros proyectos que impulsarán la era espacial en nuestro país.