A través de sus redes sociales, Xerox dio a conocer este miércoles el fallecimiento de Larry Tesler, considerado como uno de los pioneros de la computación y responsable del uso y popularidad de la informática, pues creó la herramienta de copiar y pegar.

Lawrence Larry Tesler, padre del comando Crtl+C y Crtl +V, falleció por causas que no fueron detalladas por la empresa de impresión.

"Tu trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry falleció el lunes, de manera que unámonos en celebrarlo".

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon