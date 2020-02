El coordinador del Gobierno Federal, Rodrigo Abdala Dartígues, rechazó que los programas sociales sean ocupados con fines electorales como ocurrió en las pasadas administraciones y afirmó que por el momento no está pensando buscar un cargo de elección popular en 2021.

Hace un par de semanas la diputada federal de Morena, Claudia Yañez Centeno, presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que propone que los súper delegados quienes pretendan participar en elecciones renuncien a sus cargos uno o tres años antes del arranque del proceso electoral, por lo que el funcionario opinó que será respetuoso de las leyes o reformas a los ordenamientos que se aprueben.

Sin embargo, el funcionario federal no comparte la justificación del uso de los apoyos con fines proselitistas, pues eso ocurrió en el pasado, no actualmente: “Cualquier ley o cualquier modificación de estas mismas tiene que llevar aparejada a ésta una exposición de motivos que justamente le dé legitimidad a la razón por la cual se presenta. Yo no estoy de acuerdo en eso y tampoco lo comparto, una cosa es que así se haya hecho en el pasado y otra cosa es que hoy sea una realidad totalmente distinta”, refirió.

Entrevistado en Casa Aguayo, el coordinador del gobierno federal dijo que será respetuoso de los ordenamientos que se avalen y afirmó que hay transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues los programas sociales ya no son condicionados como ocurrió en el pasado.

En este contexto, el coordinador del Gobierno Federal dijo que en este momento no está pensando en ocupar un cargo de elección popular, es decir, participar en el proceso 2021, pues esta enfocado a su labor en la coordinación de delegaciones; sin embargo, no coincidió con la propuesta de la diputada federal de Morena, pues más allá de una violación a los derechos político electorales, afirmó que hay transparencia en la entrega de los programas sociales.

"No, a mí lo que me interesa es seguir aportando mi tiempo, esfuerzo y dedicación, que los beneficiarios de programas federales y todos los programas que nosotros tenemos a nuestro cargo y en concurrencia con otras dependencias se lleven a cabo bien y que se haga lo que nunca se ha hecho que es reconocer los derechos de las personas", dijo.

Con la iniciativa presentada hace un par de semanas en la Cámara de Diputados Federal se pretende reducir el uso discrecional de padrones de los programas sociales con fines electorales, particularmente con los señalamientos e investigaciones que inició la Secretaría de la Función Pública en contra de al menos 10 delegados, la que sigue vigente, lista en la que está incluido Rodrigo Abdala Dartigues.

Sin notificaciones de la Función Pública

En este orden, el coordinador del Gobierno Federal puntualizó que la Secretaría de la Función Pública no le ha notificado su presencia para hacer aclaraciones de los recursos públicos, pero está abierto a ser llamado e investigado, luego de las acusaciones por el supuesto desvío de recursos.

"No hemos recibido ninguna notificación, pero a reserva de que se inicie o no nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que está sujeta a que sea aclarada. Cualquier acusación que nos dé la oportunidad de esclarecer, es bienvenida", dijo.

En cambio, señaló que ante el Órgano Interno de Control se presentaron denuncias, debido a que las pasadas administraciones sí habrían desviado recursos, por lo que serán las instancias de fiscalización las que se hagan cargo de este tema, lo que incluso lleve a sanciones de los ex funcionarios.

Investigan a Rodrigo Abdala

El año pasado la Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de 10 delegados federales, ya que se presume el desvío de recursos del gobierno federal con fines electorales, con el objetivo de intervenir en el proceso interno de Morena.

Rodrigo Abdala Dartigues fue acusado por empleados de la Secretaría del Bienestar Federal por haberlos condicionado, ya que debían presentarse en eventos proselitistas a favor de Bertha Luján, pero además realizar una célula electoral, es decir, cada empleado tenía que acarrear al menos 10 personas en apoyo a la morenista quien busca ser presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Los empleados además acusaron el despido injustificado del delegado Rodrigo Abdala Dartigues y acusaron que los programas eran condicionados a las y los ciudadanos, por lo que presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública.

En este sentido, fue en esta semana cuando autoridades federales confirmaron que se sigue el proceso de investigación en contra de 10 delegados federales, pues se han recibido estas denuncias por la probable malversación del dinero público y actos de corrupción.