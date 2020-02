La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitará a un juez órdenes de aprehensión por secuestro agravado contra la pareja detenida el miércoles como sospechosa del crimen de Fátima.



La FGJ de la capital mexicana publicó hoy en su cuenta oficial de Twitter que alistaba su acusación por el "delito de secuestro con el propósito de hacer daño y agravante de privar de la vida a la víctima", con el fin de poder presentar al hombre y la mujer ante un juez por el caso.



Los presuntos asesinos, identificados por las autoridades como Mario "N" y Giovana "N", permanecieron desde la noche del miércoles a disposición de la Fiscalía del Estado de México, tras ser ubicados y arrestados en el municipio de Isidro Fabela.



"La institución no cesará en su objetivo para llegar a una sentencia condenatoria que sea contundente y ejemplar", apuntó la FGJ de la Ciudad de México.



En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García, explicó que solo estaban a la espera de que la Fiscalía obtuviera las órdenes de arresto para poder trasladar a la pareja a una prisión de la capital para que responda por la muerte de la pequeña.



Omar García relató los pasos que las autoridades dieron desde el pasado martes para identificar a la pareja y localizar el punto donde se ocultó, luego de que el lunes se detectó por videos de cámaras de vigilancia que la mujer se llevó a Fátima cuando salió de la escuela.



La pareja conocía a la familia de Fátima y tiene tres hijos pequeños, uno de los cuales acude a una escuela en la misma zona, apuntó el jefe de la Policía, quien declinó ofrecer detalles de los motivos por los cuales cometió el crimen y sólo aclaró que no fue por dinero.



"Sí queremos evitar una situación de morbo, de por qué fue. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas", dijo Omar García acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



El hombre es un chofer de mototaxi y la mujer una vendedora informal de alimentos que conocían a la familia de Fátima porque en el pasado fueron inquilinos en su vivienda, según las versiones de vecinos y parientes citados por la prensa local.



Omar García dijo que la pareja intentó sobornar a los policías para evitar su detención, que fue producto de un trabajo entre las autoridades de la capital, del estado de México y de la Guardia Nacional que contó con el apoyo de una denuncia ciudadana.

Con información de Xinhua.