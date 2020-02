Un hombre fue arrestado por ser sospechoso de intento de asesinato después de reportes de un ataque con cuchillo en una mezquita en Londres, confirmó hoy la Policía Metropolitana.



La policía fue llamada a la mezquita cerca de Regents Park en Londres a las 15:10 horas después de reportes de un apuñalamiento. Un hombre de unos 70 años de edad fue hallado herido. Sin embargo, su vida no está en peligro, dijo la policía vía Twitter.



Detectives que investigan el incidente no creen que se trate de un hecho relacionado con terrorismo, dijo la policía.



"Me siento profundamente entristecido de escuchar sobre el ataque en la Mezquita Central de Londres. Es tan terrible que esto ocurra, especialmente en un sitio de oración. Mis pensamientos están con la víctima y todos los afectados", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, en su cuenta de Twitter poco después del incidente.



La prensa local señaló que el atacante era un visitante regular de la mezquita. Apuñaló a la víctima en el cuello dentro de la mezquita durante las oraciones de la tarde.

Con información de Xinhua.