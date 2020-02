El dimisionario presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy desde Buenos Aires que la inhabilitación de su candidatura a senador dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia es un "atentado a la democracia".

"Cumplimos con todos los requisitos. Después dos ex miembros del agente electoral me informan que por instrucción de la embajada de Estados Unidos no aprobaron la legalidad", afirmó Morales en una conferencia de prensa en un hotel de Buenos Aires.

"Me obligan a no ser candidato en estas elecciones. Lo acepté, no soy candidato, acepto todo por Bolivia", dijo.

Morales consideró que la inhabilitación como candidato a senador por Cochabamba "es un atentado a la democracia. No quieren que Evo vuelva a Bolivia, es la instrucción de Estados Unidos".

El TSE de Bolivia difundió el jueves que Morales no cumple con el requisito de residencia para ser candidato a senador por el departamento boliviano de Cochabamba (centro) para las elecciones generales del 3 de mayo próximo.

En cambio, el TSE mantuvo la candidatura a la Presidencia de Bolivia de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), al cumplir con los requisitos exigidos por ley.

La Constitución boliviana exige que los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional hayan residido en su jurisdicción de forma permanente al menos dos años previos a la elección.

Evo Morales reside fuera de Bolivia desde noviembre del año pasado, al estar primero como refugiado en México, luego viajar a Cuba y posteriormente a Argentina, donde se encuentra desde el 12 de diciembre pasado.