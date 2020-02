“Como no existe una unidad narrativa, México desde los 80 no cuenta su historia, de tal forma lo que se sabe de México en el exterior es por las películas, que no presentan necesariamente la cara más bonita y presentan sólo las historias del narcotráfico y la violencia”, explicó Gabriela Delgado, quien dirige la comunicación y estrategia de A Favor de lo Mejor A. C. encargada de impartir la ponencia que inauguró oficialmente el XIV Congreso Anual de Mercadotecnia, de la Universidad de las Américas Puebla.



Con el lema “Out side of the box” se llevó a cabo durante dos días el XIV Congreso Anual de Mercadotecnia, el cual invitó a las personas a pensar de manera diferente y encontrar soluciones. Además, fungió como un punto de encuentro con personalidades destacadas del mundo de la mercadotecnia, profesionistas y estudiantes que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Durante su intervención, Gabriela Delgado, quien dirige la comunicación y estrategia de A Favor de lo Mejor A. C. explicó que ésta tiene 22 años trabajando en el mundo de la comunicación y que busca ayudar a que el impacto de los medios de comunicación deje algo positivo en la sociedad.



Aunado a la temática de pensar distinto, Gabriela presentó este trabajo, que inició a raíz de diferentes factores tal como la ola de noticias negativas, la sobre explotación de éstas y el contexto social que vive el país; buscando con esto proponer un cambio sustancioso en la concepción del mexicano y su narrativa, dejando en claro como una iniciativa civil puede generar cambio e impulsar a las personas que buscan contribuir de manera positiva a este país. A través de su trabajo editorial dentro del Observatorio de Contenidos de Tribu Comunicación, detectó las historias con mayor ranking en el país, las cuales retratan historias que afectan la concepción de la identidad mexicana.



“Nos enteramos que las historias que estamos contando están cargadas de un contexto mediático que va a cosas muy feas, por un lado, a una cultura de la ilegalidad y de la violencia, pero también algo que me parece muy grave es el cero esfuerzo o de lo fácil” explicó, cosa que, contrasta con las narrativas de otros países, que en su lugar resaltan las narrativas más positivas de su gente. Finalmente explicó que el objetivo de este proyecto es cambiar la narrativa de México y el mexicano, “es decir, la forma en que nos contamos lo que nos decimos y la imagen que tenemos de nuestro país, quitar esos estereotipos falsos que ya no son vigentes para poder mostrar lo que es México y dar certidumbre”.



Por otro lado, ese mismo día, el décimo cuarto Congreso Anual de Mercadotecnia contó con la presencia de Arturo Ortiz, socio fundador del grupo Birth, Diego Plaza director general FCO Group, Guillermo Garza director creativo de ejecutivo de la Federación Mexicana de Esport; Enrique Espinosa de los Monteros, director general de Nielsen México y Jeremy Ross Miller, creador de la empresa de mercadotecnia digital de Inspired blue media, la cual cuenta con clientes de Estados Unidos.



Durante el segundo día, se hicieron presentes personalidades como Diego Pérez, senior marketing and communications manager de Bridgestone Latinoamérica; Humberto Polar, ex director creativo de grandes empresas como de Grey México, Team Leader Caos; Edgar Casal, orgulloso egresado de la UDLAP y ahora director general de Seat México; Marcelo García, diputado local y Javier Salinas, socio y copropietario de la de la Liga Mexicana de Béisbol.



Finamente es importante recalcar que, desde su fundación, hace más de 10 años, este congreso ha recibido a un sinfín de grandes ponentes y como comentó el Dr. Sergio Picazo Vela, decano de la Escuela de Negocios y Economía, “este congreso ha sido parte fundamental de la carrera, éste ha ayudado a que los alumnos tengan la formación integral que nosotros buscamos para los estudiantes de mercadotecnia. También este tipo de actividades han apoyado a que, en conjunto con la planta docente, el plan de estudios y las instalaciones el programa sea reconocido desde el 2013 como el primer lugar en el ranking del periódico El Universal, ese es un logro muy importante para todos” explicó.