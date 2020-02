El secretario de Gobernación René Sánchez Galindo tronó en contra del alcalde subalterno de San Pablo Xochimehuacan Paulo González Juárez, al calificar que sus declaraciones sobre el poder que ejercen las células criminales en la junta auxiliar, derivaron de su inexperiencia.

Además pidió a González Juárez ser más responsable en sus comentarios para no alarmar a los ciudadanos con ese tipo de afirmaciones.

La víspera el presidente auxiliar de Xochimehuacan, puntualizó, que bandas del crimen organizado han ganado amplitud de poder en San Pablo Xochimehuacan como se corrobora con la serie de detonaciones de armas de fuego cotidianamente alrededor de las 23.00 horas, aviso del comienzo de las actividades delincuenciales, advirtió el alcalde subalterno de la junta auxiliar, Paulo César González Juárez.

En ese marco, lamentó que los pobladores deban permanecer en sus casas para protegerse de ser baleados y asesinados. Existen, reiteró, células dedicadas al huachigas, huachicoleo, robo a trenes y narcotráfico, "tenemos grupos delictivos del crimen organizado de todo eso la secretaría del estado y municipal tienen conocimiento, son varios grupos, en algún momento se llegó a pensar que estaban acomodando su plaza, otros la pelean y eso que vemos a nivel nacional sucede en la comunidad”.

González Juárez, advirtió temer por su vida, si la ciudadanía no está tranquila, “pues menos yo, yo soy el funcionario”, matizó.

Sánchez Galindo recomendó al alcalde de esa junta auxiliar serenidad, al anunciar que se reunirán nuevamente si es necesario como ocurre normalmente.

"Entiendo que es una autoridad electa y no tiene mucha experiencia. En el tema las cifras ahí están y vamos a reunirnos con él para tratar de serenar y seguir con la estrategia porque vamos bien, hay que comunicar eso, no alarmar".

Consideró que González Juárez esta desorientado porque la estrategia de vectores funciona de otra manera. El día previo el intranquilo alcalde subalterno solicitó patrullaje permanente y una unidad en la junta auxiliar.

"Él está en franca desorientación; se le ha informado que los vectores que les corresponde tener una patrulla bajo su mando no corresponden para los tiempos y estrategias que han dado resultado, no los que queremos, no es el camino que propone".