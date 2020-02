Ante la proximidad de “El Nueve Ninguna Se Mueve”, Un día Sin Mujeres, #UNDIASINNOSOTRAS; los socios del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico definirán en el transcurso de esta semana si se unen al paro nacional y permitir al 75 por ciento del personal de las 10 mil unidades económicas alejarse de sus centros laborales el segundo lunes de marzo.

El presidente del consejo, José Juan Ayala Vázquez, acentuó que los comerciantes establecidos del Centro Histórico sí apoyan el movimiento por estar siempre en contra de la violencia en contra de las mujeres, pero reconoció que tendrán graves problemas porque son chicas en su mayoría las trabajadoras, únicamente un 20 por ciento del personal es compuesto por hombres.

Pero advirtió que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico sí están explorando varios caminos, uno es que las mujeres acudan normalmente a su trabajo pero con una prenda del color distintivo que encaje en la propuesta de “El Nueve Ninguna Se Mueve”.

Además anunció que los propietarios de comercios localizados en el corazón de Puebla colocarán carteles en los que se pronunciarán en contra de la violencia que padecen las mujeres a manos de cobardes.

“Realmente calculamos que solo el 20 por ciento del personal son hombres; el paro sí es un tema serio y como no nos pusimos de acuerdo para enriquecer la propuesta para el centro, porque es un tema serio y delicado y queremos plantearla bien; si se va a apoyar sea en este sentido y si no daremos opciones, como pañuelo de algún color que están laborando pero que indiquen que no están de acuerdo con la política a nivel nacional referente a frenar la violencia porque el gobierno no ha trabajado mucho”, subrayó.

No politizar la lucha por las mujeres, advierte

Bajo ese panorama, pidió a integrantes de los diferentes partidos electoral a no politizar el tema de la lucha de las mujeres para que el gobierno, en sus tres instancias, realmente trabaje con planes reales para contraer al máximo la ola de feminicidios que inunda a Puebla y a México.

El empresario señaló que lo importante del movimiento es que no se politice, aspecto que están observando y por el cual no se han puesto de acuerdo.

Lamentablemente es un tema que ya se está analizando porque muchos agremiados están señalando que se está politizando.

“Estamos viendo diversas alternativas para sumarnos al paro nacional de Un Día Sin Mujeres, pero con el consenso de nuestras trabajadoras".

Reiteró que antes del siguiente fin de semana los socios de las casi 10 mil unidades de negocio definirán el método que adoptarán o si apoyarán con todo el empuje femenil al paro nacional.

"Lo que queremos es que se sumen y que no sea un día en el que ofrezcamos te doy el día pero a cambio de cambiarte un día de descanso, eso no queremos, lo más importante es que se sumen a este movimiento social bien convencidas de la lucha".