En los siguientes días, el gobierno del estado encabezado por Miguel Barbosa Huerta, detallará algunas de las irregularidades detectadas por la actual administración en la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante los gobiernos panistas, el ultimo de ellos encabezado por Antonio Gali Fayat, pues como lo anticipó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hubo malversación de los recursos y aviadores.

“Todavía se está haciendo, de hecho el gobernador hará una declaración en los siguientes días de revisiones minuciosas de determinadas claves que en otro momento hemos comentado, pero estamos en espera de que la Consejería Jurídica saque un comunicado para iniciar los procedimientos”, declaró el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez.

En entrevista, el funcionario refirió que la ASF es el ente público responsable de fiscalizar los recursos y la dependencia apoyará con información necesaria para aclarar dudas; sin embargo, precisó que las irregularidades corresponden al 2018, cuando el titular fue Ignacio Alvízar Linares.

Respecto a la presencia de aviadores, es decir, personal docente que cobraba sin trabajar y que se presume estuvieron en nómina desde el periodo de Patricia Vázquez; el secretario de educación refrió que en todos los casos donde se encuentran a estas irregularidades se está actuando, pero no detalló número de expedientes.

“Se toman medidas, eso ha sucedido de forma cotidiana, no tengo datos específicos, hay una redistribución en el sistema educativo, en algunas escuelas faltan maestros, pero no es que falten, es que están mal repartidos, algunos lugares tienen maestros de sobra y a otros les falta, hemos ido identificando que de pronto no están cumpliendo con sus labores”, refirió el funcionario estatal.

Y es que, de acuerdo al informe de la ASFE, durante el gobierno de Antonio Gali Fayd se habrían destinado ocho millones de pesos para pagar a personas, pero no trabajaban; no obstante que, la auditoría detectó irregularidades en diversos programas que fueron implementados por la dependencia estatal por lo que se consideró un grave daño patrimonial.

El 9 de marzo no habrá suspensión de clases

Melitón Lozano Pérez adelantó que el 9 de marzo no habrá suspensión de clases y las docentes quienes quieran sumarse a a protesta nacional por la ola de violencia en contra de las mujeres tienen el derecho de hacerlo y no serán reprimidas por parte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

El funcionario señaló que la SEP es sensible a las causas sociales y como institución defienden los derechos de las mujeres; sin embargo, no puede haber suspensión de clases, ya que la educación es un derecho de la niñez, plasmado en las leyes y también en los ordenamientos legales.

"Si una maestra no va a ir, tiene que comunicarse con los directivos y con el comité para que los niños no vayan en vano y de esa manera garanticemos todos los derechos, que yo pueda ejercer mi derecho pero estoy obligado a respetar el derecho de los demás y en este sentido el gobernador ha sido muy claro que no se tomará represalías contra nadie, pero sí pedimos que se organicen para que no afectemos a los niños y a los jóvenes", dijo.

El secretario refirió que la SEP tiene que garantizar el derecho a la educación, por lo que las docentes tendrán que avisar en el caso de ausencia, para que la dependencia se organice con el objetivo de que los alumnos no sean afectados.

"Lo que pedimos es comunicación, comunicación y se darán las facilidades. Al respecto no puede haber lineamientos tan estrictos, pero solo que notifiquen con anticipación, de tal forma que se pueda planear la actividad docentes. Son arria de 100 mil docentes, yo creo que por lo menos el 50 por ciento", refirió.

Finalmente, el secretario de educación señaló que no tiene reportes de daños en el Colegio Americano, por la supuesta amenaza recibida; sin embargo, la SEP estará pendiente, no solo en esta escuela sino en otras instituciones para garantizar la seguridad de los estudiantes.