El asesinato de Ximena Quijano Hernández y de José Antonio Parada Cerpa, no deben ser un dato estadístico más para las autoridades de Puebla, pero sí es momento de exigir justicia para esclarecer el asesinato de sus hijos, advirtieron los papás de los estudiantes colombianos José Antonio Parada Cerpa y Ximena Quijano Hernández.

#EnHilo 🏙 || Jorge Enrique Quijano Palacios, padre Ximena, alumna de #Colombia en @UPAEP, advierte que es el momento para lograr hacer realidad ese grito de auxilio de "ya no más violencia, no más extorsión, no más secuestro, no más asesinatos", se escuche.



Vía: @jamsmilan 👨🏻‍💻 pic.twitter.com/PrKOtORnf0