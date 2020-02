María Sharapova, una de las tenistas más admiradas y exitosas de los últimos años anunció a través de sus redes sociales su retiro de las canchas de arcilla a los 32 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la tenista rusa emitió un mensaje en el que agradeció al deporte blanco todo lo que le dio tanto cosas buenas como malas.

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Adiós"

María Sharapova destacó en una era en la que hubo otras brillantes tenistas como las hermanas Williams, su compatriota Anna Kournikova, por mencionar algunas.

Durante sus últimos años, la ganadora de cinco Grand Slams y alguna vez número 1 del mundo vivió envuelta en la polémica entre su suspensión de 15 meses por parte de la WTA por doping y sus constantes lesiones.

La tenista rusa obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 además de haber ganado los torneos Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014.

A esos premios se le sumó un total de 36 títulos y 645 victorias en sus casi 15 años de carrera en las duelas.