Con el objetivo de abatir la violencia contra las mujeres y las niñas, el

Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma que encabeza Carlos Augusto Tentle Vázquez a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Dirección de Tránsito Municipal a cargo de Armando Urbina Cabrera continúa ejecutando acciones para brindar atención a las féminas que sean violentadas y a su vez, sean canalizadas a las diversas áreas del Ayuntamiento para recibir la asistencia jurídica y psicológica que requieran sin costo.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Tránsito Municipal, David García Juárez quien informó que a través del Plan de Prevención del Delito y Atención de Víctimas de Delito que implementó la comuna enfocada a la población en general, principalmente a las mujeres, esto luego de que se ha registrado un alto índice de violencia familiar; no obstante, aseveró la importancia de seguir redoblando esfuerzos, entre sociedad y gobierno, pues existen casos que muchas de las víctimas optan por no denunciar a su agresor a tiempo.

“Lamentablemente, en los últimos años se han incrementado los casos de mujeres que han sido violentadas no sólo física y emocional, sino también en sus derechos; sin embargo, aún existen mujeres que no alzan la voz, que no piden ayuda o no recurren a la ayuda que se brinda a través del Sistema Municipal DIF o al Instituto Municipal de la Mujer en donde les pueden brindar toda la asistencia que necesitan sin costo alguno.

“Este gobierno municipal a cargo del alcalde, Carlos Augusto Tentle Vázquez ha hecho énfasis en la protección y brindar la asistencia pronta a las mujeres que sean víctimas de violencia familiar, pero es necesario —insisto— que las mujeres no se queden calladas, que alcen la voz, que denuncien o pidan ayuda de manera anónima al 911 para que, de manera inmediata, se les brinde la protección que requieran”, recalcó.

Finalmente, García Juárez indicó que la Comisaría a cargo de Urbina Cabrera cuenta con un área y una unidad especializada para brindar atención a las víctimas del delito, “hacemos un llamado a la ciudadanía en general, sobre todo a las mujeres y las niñas, a que denuncien, que recurran al apoyo que requieran de las autoridades tanto en protección, jurídica y psicológicamente de manera gratuita, a fin de evitar que el agresor pueda llegar a la violencia extrema o atente contra el resto de la familia”.

Otras acciones para abatir la violencia

Cabe recordar que el municipio de Chalchicomula de Sesma es uno de los 50 municipios con Alerta de Género; por lo que, por parte del Gobierno del Estado que encabeza Miguel Barbosa les fue entregada una patrulla especializada enfocada a brindar atención a las féminas que sean víctimas de violencia.

Otras de las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal con el propósito de empoderar a las mujeres no sólo del municipio que preside, sino también de las demarcaciones aledañas, se logró la gestión para la apertura de un Centro de Capacitación de Desarrollo (Cecade), en donde se brindarán diversos talleres y cursos.

Además, a través del SMDIF a cargo de, Lizeth Vieyra Romero, se da la asistencia jurídica y psicológica sin costo alguno para todas las personas que sufren violencia familiar y a la par con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) se llevan a cabo pláticas de concientización y sensibilización entre la población, principalmente en las diversas instituciones desde el preescolar hasta el nivel medio superior.