En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso que el país está dispuesto a atender a pasajeros del crucero Meraviglia, de la empresa MSC Cruises en Cozumel, Quintana Roo; esta embarcación fue rechazada en Jamaica y en el Caribe por tener presuntos casos sospechosos de coronavirus Covid-19.

En ese marco, el mandatario federal expuso que el Gobierno que encabeza no puede actuar bajo el esquema de discriminación y el pensamiento humanista.

“Eso tiene que ver con nuestra tradición de solidaridad, México se ha caracterizado siempre por su apoyo a quienes son perseguidos y en este caso, hasta en el supuesto, que no hay evidencias, de que fuese gente enferma, infectada, nosotros ¿por qué no vamos a atenderlos? Es un asunto de humanismo, la verdad es lamentable que haya actitudes de rechazo”.

Por otro lado y ante las sospechas de posibles casos de coronavirus, AMLO señaló hasta el momento no hay ningún paciente enfermo de este brote surgido en Wuhan a finales de 2019.

En ese marco, López Obrador aseguró que México cumplirá con todos los protocolos para reducir los riesgos de contagios.

"Dimos instrucciones para que se haga una inspección y se les permita arribar. No podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias pero nosotros no podemos cerrar puertos y aeropuertos, ni rechazar a quienes vienen a México".

El Ejecutivo recalcó que su administración trabaja todos los días para evitar el pánico e histeria que genera el brote de coronavirus en varias partes del mundo.

"Hay que preparase para que no haya pánico ni suceda lo que pasó con la influenza que se exagero y fue mal manejado, nos afectó incluso económicamente. Por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año. No estoy diciendo que el coronavirus no represente un riesgo que debemos prevenir pero a nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas".

No somos monedita de oro para caerle bien a todos los medios

Bajo ese panorama, AMLO aseguró que los críticos y opositores 'buscan' que al país le vaya mal.

"Los conservadores son de mala entrañas. No se puede pensar que se muera la gente para que le vaya mal al gobierno".

Finalmente, López Obrador aseguró que algunos medios alimentan dichas situaciones al exponer la reducción del presupuesto de publicidad.

"Todo por su inconformidad porque se bajó el presupuesto de publicidad. Ofrezco disculpas por los efectos que causa la austeridad republicana. No somos monedita de oro, que hagan su trabajo profesional , no va a haber represión a los medios".