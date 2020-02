El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, llamó a no politizar el movimiento estudiantil que se ha generado en Puebla y anunció que será respetuoso de las movilizaciones universitarias.

Recordó que el pasado miércoles, a pesar de que se estaban realizando las comparecencias de los aspirantes a fiscal General, fue recibida una comisión de estudiantes que participaba en la marcha y se acordó que el próximo jueves serán atendidos, esperando que asistan funcionarios en materia de seguridad.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), dijo, están en su derecho de salir a las calles a protestar por el homicidio de sus compañeros en Huejotzingo.

Reconoció el problema de inseguridad en la entidad, sin embargo, aseguró que la administración estatal que encabeza el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, está trabajando para combatir la delincuencia y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

“Tenemos que hacer todo lo posible por recuperar esa libertad y confianza. La seguridad es el derecho humano de ser libres y en ese sentido se está trabajando para revertir eso. Tienen todo el derecho de hacerlo y la verdad nadie se puede oponer y no me quiero meter con aquellos que están politizando el tema porque ahora no es prudente”.

Advirtió que la falta de seguridad no se puede acabar de manera inmediata, este problema es consecuencia de no trabajar en materias como educación y salud por más de 40 años, afirmó Biestro Medinilla.

El representante popular opinó que se debe trabajar en diversos aspectos como capacitar a los elementos de seguridad, mejorar los sistemas penitenciarios y combatir la corrupción.

Indicó que no se trata de duplicar solamente el presupuesto para seguridad, sino de ver una estrategia nueva, no solo la cantidad de elementos, sino que la policía que está a cargo de la seguridad de los poblanos esté bien equipada, entrenada y bien pagada, ya que actualmente se está por debajo de la media nacional.

Insistió que tiene que darse el aprovechamiento de los recursos para que los elementos conozcan lo referente a estrategia, inteligencia, que cuenten con el armamento, chalecos y estar al nivel de lo que se necesita.

Biestro Medinilla se sumó al reclamo de justicia y la aplicación de todo el peso de la ley a quienes resulten responsables de la muerte de Ximena Quijano, José Antonio Parada, Javier Tirado y Josué Emmanuel Vital para que no quede impune este crimen.

El pasado miércoles cientos de universitarios se manifestaron frente al Congreso de Puebla para exigir justicia por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un operador de Uber, quienes fueron hallados sin vida en Santa Ana Xalmimilulco.

Los manifestantes se apostaron frente a la sede del Poder Legislativo en una protesta pacífica y lanzaron una serie de consignas en contra de la creciente ola de violencia e inseguridad en Puebla.

Después de entonar las estrofas del Himno Nacional, fijaron una postura reclamando la acción del gobierno y los legisladores para poner un alto a los delitos así como garantizar la tranquilidad a la comunidad universitaria y la población en general.

Luego de ser recibidos por una comisión de disputados integrada por Nora Merino Escamilla, Raymundo Atanacio Luna, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Vianey García Romero, entre otros los universitarios acordaron sostener mesas de trabajo con autoridades de seguridad.

Fijaron el próximo martes tres de marzo como la fecha para la reunión con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal, Vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez y Lourdes Rosales Martínez.