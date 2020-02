El presidente del Comité Municipal del Partid Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar Benavides, señaló que no importa si bajaron uno o dos puntos los robos en el transporte público, o los asaltos a estudiantes en las inmediaciones de las instituciones educativas, pues el problema existe.

Indicó que en medio de una crisis de inseguridad, no se puede decir que ya se curó un enfermo que tenía 42 grados de temperatura, y ahora se dice va bien porque tiene 41.5, la realidad es que sigue con el mal y tiene que reconocerse.

Comentó que continúa la grave situación de inseguridad y la sociedad lo está reflejando en la consulta ciudadana que inició el pasado domingo, donde advierte que ese es el principal problema.

Como presidente del Comité Municipal del PAN, dijo, solo puede lamentar los hechos en los que fueron muertos cuatro jóvenes, pero no opinará más ya que no se lucrará con el tema.

Mencionó que antes de que ocurrieran los hechos, había solicitado a la presidenta municipal que cumpliera con sus promesas.

Zaldívar Benavides dijo que no se trata de decir si el PRI o el PAN han gobernado mejor la ciudad, sino el exigir que se atiendan los principales problemas que tiene la capital y que terminen las excusas y el culpar a otros.

Insistió en que en la campaña de Claudia Rivera Vivanco a la presidencia municipal, anunciaba que tenía un plan para combatir la inseguridad en la capital, sin embargo no se ha visto que se haya aplicado.

El también ex diputado local comentó que no es una situación de percepción la que se vive en Puebla, sino una realidad, y lamentablemente no se ha escuchado a la sociedad.

Aseguró que los regidores emanados de Acción Nacional, han buscado el diálogo con la presidenta municipal, que se dé un giro de 180 grados para que se rescate Puebla.

Dijo que en materia de seguridad han presentado también propuestas, e incluso algunas se han cabildeado con representantes de otros partidos, pero no han sido escuchados.

Vuelta a la página

Del problema interno en el PAN, Jesús Zaldivar Benavides minimizó la nueva impugnación en contra de su designación y pidió darle “vuelta a la página” para sumarse al trabajo de unidad en esta fuerza política en Puebla.

Dijo que Eduardo Alcántara Montiel está en su derecho de recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para tratar de invalidar su nombramiento.

Aseguró que no hay elementos para echar abajo su cargo como presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) fue muy claro al desechar los argumentos esgrimidos.

“Están en su derecho (...) Todos aquellos que se sientan lastimados están en su derecho pero creo que hay que voltear la página y el que se quiera sumar, ser generoso y ser solidario el PAN está de puertas abiertas”.

Zaldivar Benavides expresó que esperará a que se resuelva esta nueva impugnación pero insistió que su nombramiento está firme y confió que después de este proceso se sumen los liderazgos que acompañan a Montiel Alcántara al trabajo de unidad para fortalecer al PAN.